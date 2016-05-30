استعفای «محمد علوش» تاثیر مثبتی بر مذاکرات صلح سوریه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه طی سخنانی کناره گیری «محمد علوش» رئیس هیئت مذاکره کننده معارضان سوری را برای مذاکرات صلح سوریه در ژنو مثبت ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش بوگدانف در سخنانی درباره اقدام محمد علوش اظهار داشت: معتقدیم که این امر فقط تاثیرات مثبت خواهد داشت. زیرا این افراد به هیچ وجه موضعی سازنده اتخاذ نمی کردند و قصد توافق سازنده هم نداشتند.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین در رابطه با اظهارات چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه مبنی بر انجام عملیات مشترک نظامی با آمریکا و بدون حضور نیروها کُردی در سوریه تصریح کرد: این اقدام هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و در صورتی که عملیاتی گردد، مداخله در امور کشوری دارای حاکمیت محسوب می شود.

وی در پایان در رابطه با اتهامات رجب طیب اردوغان مبنی بر تسلیح حزب کارگران کُرد توسط روسیه عنوان کرد: دولت روسیه منتظر می ماند تا طرف تُرکی مستندات خود را در خصوص این اتهامات بی پایه و اساس ارائه کند.