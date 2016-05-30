به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی شامگاه دوشنبه در همایش فراز و فرودهای اصلاح در دانشگاه شیراز با بیان اینکه مهمترین مشکل اصلاح طلبان حرمت نگه نداشتن رقیب است گفت: بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان پس از دوم خرداد محترم نشمردن رقیب بود چرا که ناطق نوری رقیبی بسیار محترم بود اما اصلاح طلبان حرمت او را نگه نداشتند.

حسین مرعشی ادامه داد: اصلاح طلبان نباید به ناطق نوری اصول گرایان حمله می کردند و این ناشکری اصلاح طلبان بود که باعث روی کار آمدن یک جریان بی هویت شد.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: اگر اصلاح طلبان برای رقیب خود احترام قائل بودند از درون دچار مشکل نمی شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کارگزاران را یک گروه میانه رو دانست و گفت: آنچه که باعث ناراحتی ما می شود جلوه های فقر است و هیچ گاه نتوانستیم با این مورد موافقت کنیم و همواره اعلام می کنیم که فساد اقتصادی و مفسادان اقتصادی مانع توسعه می شوند.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: در دوران احمدی نژاد از لحاظ آمارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هیچ گونه دفاعی نمی شود کرد.

مرعشی با بیان اینکه برنامه توسعه اقتصادی کشور از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد، گفت: پس از ۸ سال دفاع مقدس شورای بازسازی کشور با حضور آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله احمد خاتمی و موسوی تشکیل شد که اولین سند توسعه اقتصادی کشور تدوین گردید و توسعه سالانه کشور در زمان هاشمی رفسنجانی به ۷.۲ درصد رسید.

وی ادامه داد: در دولت اصلاحات توسعه اقتصادی کشور ادامه داشت اما اولویت این دولت به توسعه سیاسی و فرهنگی بود که با تشکیل مجلس ششم این حرکت ادامه پیدا کرد.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی یادآور شد: امروز دوران آزمون وخطا به پایان رسیده و نباید وقت و زمان را از دست داد. آنچه که امروز باید بیش ازگذشته مدنظر قرار داده شود استفاده از ظرفیت های ملی با اتحاد و همبستگی در میان تمامی جناح هاست.