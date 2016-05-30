اجرای ۷طرح در جلسه شورای اسلامی شهر اراک به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک عصر دوشنبه در نشست علنی این شورا ضمن تسلیت به مناسب فرارسیدن بیست و هفتمین سالگرد ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی گفت: دنیا نظام جمهوری اسلامی ایران را با نام امام خمینی(ره) می شناسد و نام امام خمینی برای جهانیان نظام جمهوری اسلامی را در ذهنشان زنده می کند.

اسماعیل تاج آباد افزود: از سوی مسئولین استان برای اعزام زائران به مرقد امام و آسایش آنان طی جلسات متعدد برنامه ریزی و هماهنگی های لازم انجام شده است و امیدواریم به بهترین نحو انجام پذیرد.

رایزنی برای اخذ تسهیلات بانک شهر

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در ادامه در مورد استفاده از تسهیلات بانک شهر با هدف تامین اعتبار برای تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی اراک بیان داشت: در مورد استفاده از تسهیلات بانک شهر با مسئولین ارشد این بانک رایزنی هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: اگر شهرداری ضمانت های لازم را به صورت اسناد املاک در اختیار بانک شهر قرار دهد، بانک تا ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سود ۲۲درصد برای اجرای طرح های عمرانی اراک اختصاص می دهد.

واگذاری ۳دستگاه اتوبوس به جامعه معلولین

تاج آباد در مورد واگذاری سه دستگاه اتوبوس به جامعه معلولین اراک گفت: در جلسات گذشته مقرر شد سه دستگاه اتوبوس در اختیار جامعه معلولان اراک قرار گیرد که تاکنون یک دستگاه واگذار شده و انتظار داریم به زودی این خواسته به طور کامل تحقق یابد.

در ادامه جلسه طرح های پیشنهادی توسط علیزاده، دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک قرائت شد که توسط اعضای شورا برخی به تصویب رسید و برخی نیز برای بررسی به کمیسیون های مربوطه ارجاع و یا با اجرای برخی از آنان با رای اکثریت مخالفت شد.

طرح های مصوب و رد شده در شورای شهر اراک

براساس این گزارش، کاهش عرض معبر خیابان الغدیر حد فاصل ساختمان معاونت عمرانی شهرداری و مصلای سنجان از ۳۵ به۲۰ متر، حذف طرح پیشگام در منطقه کوی رودکی، پرداخت ۴۳۰میلیون ریال به سازمان های مردم نهاد با هدف راه اندازی سامانه سحام، وصول عوارض کسب با نرخ ۱۲ درصد از اتحادیه صنف مشاورین املاک، افتتاح حساب در بانک تجارت برای مکانیزه کردن سیستم بانکی در پارک های حاشیه ای و پارکینگ حاتم، از جمله طرح های مصوب شده در این جلسه بود.

همچنین طرح مشارکت شرکت فراپرسازان با شهرداری اراک در زمینه اجرای پروژه خیابان شهید شیرودی پشت منازل مسکونی شرکت مخابرات به مساحت شش هزار و ۶۳۰ مترمربع و واگذاری هشت دستگاه از اتوبوس های غیرفعال اراک به شهرداری میلاجرد، از جمله طرح هایی بود که مورد موافقت قرار گرفت.

گفتنی است تمدید قرارداد ۹۵ مکان تجاری وابسته به سازمان پارک ها و فضای سبز توسط استفاده کنندگان برای یک سال بدون برگزاری مزایده و کاهش عوارض صدور پروانه شرکت توزیع برق اراک، مورد مخالفت اکثریت اعضا قرار گرفت.

در این نشست علنی، مقرر شد موضوع اختلاف میان شهرداری اراک و بنیاد مسکن استان مرکزی در خصوص ضرایب عوارض پروژه کوی کوثر و طرح باقی ماندن تملک های اولویت دار سال ۹۴ شهرداری اراک در سال ۹۵، برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه شورای شهر اراک، ارجاع شود.