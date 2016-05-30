خانواده شهدای مدافع حرم برای قیامت خود سرمایه گذاری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی جشنواره فیلم «مدافعان حرم» امشب ۱۰ خرداد برگزار شد و حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ابتدا بیان کرد که علیرغم کسالت خود برای عرض ادب و احترام به ساحت مقدس شهدا و خانواده های آنان تمایل به حضور در این مراسم داشته است.

وی با بیان اینکه نام شهدای مدافع حرم بسیار زیباست، عنوان کرد: این شهدا افرادی هستند که جز برای جلب رضای پروردگار و دفاع از حرم حریم اهل بیت نیتی نداشتند. صادقانه و خالصانه جان خود را در کف گرفتند و دور از وطن خویش که اگرچه وطن اسلامی شان بود، جان به جان آفرین تسلیم کردند.

حجت الاسلام گلپایگانی با اشاره به آیات و روایاتی درباره شهیدان افزود: طبق یک حدیث اولین قطره خونی که برای رضای خدا از بدن شهید می ریزد، خداوند همه گناهانش را می آمرزد و در هنگام شهادت دو فرشته الهی همراهش هستند و گرد و غبار جنگ را از چهره اش پاک می کنند.

وی با قدردانی برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم توضیح داد: این که همت کردید و این مراسم را ترتیب دادید اندکی از ادای دینی است که می توان در برابر خانواده های محترم شهدا داشت.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری همچنین خطاب به خانواده های شهیدان مدافع حرم حاضر در مراسم ادامه داد: شما سرمایه گذاری بزرگی برای روز مبادایتان کرده اید. بدون شک شهید شما روز قیامت بدون شما پا در بهشت نخواهد گذاشت و این حق شفاعتی است که خداوند بزرگ به شهدا عنایت کرده است.

وی با ارزشمند دانستن نزدیکی زمان برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم با سالروز رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: امام خمینی(ره) با نهضت الهی و قیام خود ارزش های فراموش شده اسلام را احیا کرد. ارزش هایی که در طول تاریخ توسط حاکمان جبار فراموش شده بود توسط امام خمینی (ره) زنده شد که از جمله این ارزش ها مکتب شهادت است. تا پیش از انقلاب ارزش شهادت برای مردم ما چندان روشن نبود. امام این ارزش را برای آنها زنده کرد و با انقلاب خود در همراهی با مردم که امامشان را خوب می شناختند و نیک یاری اش کردند حماسه آفرید. ملت ایران به امام خود جواب آری گفتند و استقبال عظیمی که مردم در زمان ورود امام به کشور داشتند در تاریخ دیده نشد. مردم با بدرقه ای با شکوه نیز پیکر ایشان را به بهشت زهرا سپردند.

حجت الاسلام گلپایگانی در پایان گفت: امام حق حیات به گردن ما دارد. او با همراهی مردمش توانست یک سلسله فاسق و فاسد و جبار و دشمن دین را براندازد.

در ادامه مراسم با رونمایی از تمبر شهدای مدافع حرم، خانواده های شهدای مدافع حرم در آیین اختتامیه جشنواره فیلم مدافعان حرم مورد تقدیر قرار گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، ایروانی رئیس بازرسی و نظارت دفتر مقام معظم رهبری، داریوش ارجمند، مسعود ده نمکی، ابوالقاسم طالبی از خانواده های شهید سردار حسین همدانی، محسن قداسلو اولین شهید مدافع حرم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، عمر ملازهی اولین شهید مدافع حرم از اهالی سنت، محمدرضا خاوری جانشین فرمانده تیپ فاطمیون، مجتبی و مصطفی بختی دو برادر شهید مدافع حرم، شهید محمد بلباسی تقدیر کردند.

مادر شهید محمدرضا خاوری روی سن رفته و گفت: او دو موشک زده بود در بین ماشین سوخت و هیچی از او باقی نماند. برای مادر بی صبرش هدیه ببرید او نه سری داشت نه دستی نه بدنی.

مادر شهیدان مجتبی و مصطفی بختی نیز در این مراسم بیان کرد: افتخار می کنم پسرم را فدای اسلام و دین و رهبر کرده ام و نزد بی بی زینب سربلندم و خدا را شکر می کنم فرزندانم من حقیر را سرافراز کردند و به آنها افتخار می کنم. ان شالله امام زمان هرچه سریع تر ظهور کنند.

وی افزود: الحمدالله امروز سربلند هستم و شکر می کنم که فرزندانم مرا سربلند کردند. ای کاش ۱۰ فرزند دیگر داشتم تا تقدیم اسلام و رهبر انقلاب می کردم.

در ادامه تمبر شهدای مدافع حرم توسط حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رونمایی شد.

محمدرضا حسینی بای خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما هم به عنوان یکی دیگر از تقدیرشدگان مراسم گفت: فقط من به عنوان خبرنگار در عراق و سوریه نبودم بلکه همکارم ایمان مرآتی هم حضور داشت. ما بیشتر سال گذشته را آنجا بودیم ولی خبرنگاران دیگری هم آنجا بودند اما از محمد حسن حسینی خبرنگاری که چشمانش را آنجا از دست داد هم یاد کنیم. او علی رغم اینکه یک چشمش را از دست داد همچنان در سوریه و لبنان گزارش می دهد و من تنها به نمایندگی از این افراد اینجا هستم.

در این مراسم همچنین سردار قاسم سلیمانی مورد تشویق ممتد حضار قرار گرفت.

در این بخش از مراسم داریوش ارجمند نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: گاهی زبان قاصر است از توصیف آنچه که وجود دارد و من می خواهم حرفم را از یک مقوله اجتماعی شروع کنم. فرهنگ کشور من فرهنگی جدا از همه فرهنگ هاست فرهنگ ما ممتاز است. ما هیچ گاه فرم گرا نبودیم و امروز از فرم نمایی رنج می بریم. فرم بر زندگی ما غلبه کرده است درحالیکه فرهنگ ما محتوایی است.

این بازیگر پیشکسوت، شهدای مدافع حرم را بازماندگان و ادامه دهنده همان فرهنگ محتوایی دانست و اظهار کرد: عده ای می کوشند محتوای زیبای فرهنگ ما را فرم گرا کنند. همانطور که کوشیدند ما را کثرت گرا کنند و کاری کردند که بگوییم هرکه بیشتر پول دارد، بیشتر می خرد و می فروشد، محترم تر است. در حالیکه مدافعان حرم از حرم مردان و زنانی که محتواگرا بودند دفاع می کنند آنها افرادی تنها بودند اما از فیض خدا بهره داشتند. این حرم حرم همه ما و هستی ماست، حرم شرف و ایمان، فرهنگ سرزمین ماست. فرهنگی که در بزرگترین بانوی دینی جهان حضرت زینب متبلور شده است. به هر ترتیب من امروز خوشحالم جوانانی داریم که از این فرم ظاهری و جسم و جانشان می گذرند و به محتوای درونی می رسند. این مساله جای شکر دارد.

وی افزود: به گفته آقای بای آنکه چشمش را در حرم جا گذاشت چشم دیگری گرفت که به اعتقاد من هم همه این افراد جشم و فرم دیگری گرفتند. همانطور که ۷۲ یار امام حسین (ع) در آن جنگ عظیم، «فرمی» نبودند بلکه آنها هم «محتوایی» بودند. آنها چه داشتند که امروز همچنان به آنها می نازیم و جانمان را فدا می کنیم آنها اهل محتوا بودند و من امیدوارم جامعه ما از این کثرت گرایی دور شود.

معرفی برندگان جشنواره فیلم مدافعان حرم

در این بخش از مراسم برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم به شرح زیر معرفی شدند:

در بخش کلیپ‌ دیپلم افتخار بهترین کلیپ به «موج دریا» به کارگردانی جواد مزدآبادی اهدا شد. تندیس جشنواره برای بهترین کلیپ نیز به «لبیک» به کارگردانی محمد و حسین بوشهری اعطا شد. همچنین لوح تقدیر دبیرخانه جشنواره بنا به پیشنهاد هیات داوران به حامد زمانی تعلق گرفت.

هیات داوران در بخش آثار مستند نیز پنج اثر زیر را جهت تقدیر معرفی کردند. دیپلم افتخار جشنواره به روح‌الله رفیعی کارگردان فیلم «خالد و مجتبی» اهدا شد. دیپلم افتخار دیگر جشنواره نیز به ناصر نادری تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «رد پای فرشته» تعلق گرفت. همچنین جایزه ویژه هیأت داوران به محمد هادی نعمت‌اللهی کارگردان فیلم «فرمانده» داده شد. تندیس جشنواره برای بهترین کارگردانی نیز به وحید فراهانی کارگردان فیلم «بی‌جی» اهدا شد. تندیس بهترین فیلم جشنواره به فیلم «پل» به تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی و کارگردانی امیرحسین نوروزی اعطا شد. همچنین تندیس جشنواره و جایزه ویژه دبیر جشنواره بنا به پیشنهاد هیات داوران به مجموعه آثار محسن اردستانی رستمی تعلق گرفت.

در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم، ابراهیم حاتمی کیا بیانیه هیات داوران را به شرح زیر قرائت کرد:

داوری درباره هنرمندی که جان گرو می گذارد و لحظه ای جان آفرین شکار می کند، قضاوت ساده ای نیست. داوری درباره هنرمندی که خیل مستندسازان، به توفیق الهی و همت بلند خویش برگزیده می شود تا پنجره ای بکشاید که از آن حیرتکده قال، حال ببینیم، قضاوت ساده ای نیست.

داوری در ایامی که هنوز خون گرم شهیدان مدافع حرم در جوش و شیدایی است، قضاوت ساده ای نیست. داوری با چشمان همیشه بارانی تجربه تازه ای بود. آخر مگر می شود فرزندان مظلوم زینب را دید و مانع جوشیدن این احساسات شد. واقعا قضاوت ساده ای نیست. آرزو داشتیم تصویری نزدیکتر و شفاف تر از فرزندان زینب ببینیم ولی می دانیم که آداب غربت غریبان این پهلوانان قافله، در سایه بودن آنهاست و باید تا فجر پیروزی منتظر خورشید بمانیم.

آرزو داشتیم پرداختی نخبه تر و تحلیلی تر از این کارزار که جنگی نیابتی است، ببینیم، ولی می دانیم که تک تیراندازان کج اندیش سفیانی فرصتی برای این تامل نمی دهند و عرصه همچون دوران مقدس بر جوانان تازه نفس و با غیرت و شیدا هموارتر است.

آرزو داشتیم رنگین کمان طیف های مدافع حرم را می دیدیم ولی بعضی را غریبانه غایب دیدیم.

خدا کند آنها ثبت شده باشند و روزی از گنجه مصلحت خارج شود. ما می دانیم مدافعان سلحشور حرم دلمشغولی های ریادی دارند، ولی بارها خودشان درباره تجربه مدافعان حرم دوران مقدس که اذعان به کم بهایی کرده اند. عزیزان مدافع حرم نسل فرزندان مدافع حرم فردا تصویر می خواهند و نه صرفا خاطره نگاری. باید ثبت کرد ولو در قاب های کوچک تلفن های همراه.

هیات داوران اولین جشنواره مدافعان حرم بر آستان عزم همه فیلمسازانی که در این مسیر گام نهادند، بوسه می زند و ان شاءالله این حرمت گذاران مصور عزمشان مقبول حضرت حق قرار گیرد.