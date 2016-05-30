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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۴۱

استاندار یزد:

عزم جدی برای جلوگیری از خام فروشی معادن وجود دارد

عزم جدی برای جلوگیری از خام فروشی معادن وجود دارد

یزدـ استاندار یزد گفت: دولت و دست اندرکاران حوزه صنعت و معدن کشور عزم خود را برای جلوگیری از خام فروشی معادن جذب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی امروز در همایش نقش معادن در توسعه اقتصادی کشور با اشاره به اینکه استفاده از معادن و بهره وری آنها می تواند گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باشد، اظهار داشت: معدن یک ظرفیت ارزشمند داخلی است و در صورتی که بتوانیم بهره برداری درستی از معادن داشته باشیم و برای مواد معدنی ارزش افزوده ایجاد کنیم، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشته ایم.

وی با اشاره ظرفیت های معدنی استان یزد بیان کرد: استان یزد به لحاظ میزان ذخائر معدنی در کشور در رتبه دوم قرار دارد.

میرمحمدی همچنین عنوان کرد: ۹۲ درصد ظرفیتهای معدنی کشور در چهار استان وجود دارد که یزد یکی از این استانها است.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تلاش می کند تا حد ممکن از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کند و موضوع ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهد و عزم خود را برای تحقق این امر جزم کرده است.

ایجاد صنایع جوار معدنی در کنار معادن مهم استان یزد

وی افزود: برای تحقق این مهم در کنار معادن استان از جمله سنگ آهن بافق و معادن شهرستان اردکان صنایع جوار معدنی در حال احداث است و این صنایع در استان در حال توسعه هستند.

میرمحمدی عنوان کرد: استان یزد از نظر معدنهای سرب، روی و فسفات رتبه اول، از نظر معادن فلزات رتبه دوم و از نظر معادن آهن، مس و اکسید رتبه سوم را در کشور دارا است و به عبارت دیگر بیش از ۵۰ نوع از مواد معدنی موجود در کل کشور در یزد نیز وجود دارد.

لزوم رعایت مقررات زیست محیطی در فعالیت های معدنی

وی اظهار داشت: آنچه مهم است نقش این معادن در توسعه و اقتصاد کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم حداکثر استفاده را از معادن ببریم.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: باید بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارتباط تنگاتنگی برقرار شود که حلقه مفقوده و رابط این ارتباط مراکز پژوهشی و علمی هستند.

استاندار یزد همچنین بر رعایت مسائل محیط زیستی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی استان در اکتشاف و استخراج منابع معدنی تأکید کرد.

کد مطلب 3672814

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