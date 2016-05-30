صلیب سرخ: فلوجه نباید به یک الرمادی دیگر تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بغداد، انتظار می رود نبردهای سنگینی در اطراف شهر فلوجه در عراق رخ دهد، در نتیجه بر میزان نگرانی در مورد ایمنی و سلامت غیرنظامیانی که هنوز هم در اطراف شهر گرفتار هستند، افزوده شده است. شرایط به خصوص برای ده ها هزار مرد، زن، کودک و سالمندی که در داخل شهر – بزرگترین شهر در استان الانبار- گرفتار شده اند حتی نگران کننده تر هم هست. این افراد در طول دو سال گذشته دسترسی اندکی به غذا، آب و مراقبت های درمانی پایه داشته اند.

«کاتارینا ریتز» ریاست نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق با اشاره به شهری در همان نزدیکی که در جریان درگیری های شدید در اوایل سال جاری میلادی به شدت تخریب شد و بقایای قابل انفجار جنگی در همه جای آن پراکنده اند، گفت: «نباید بگذاریم فلوجه هم به یک رمادی دیگر تبدیل شود.» پاکسازی رمادی از مهمات و بازسازی خانه ها و سیستم آب و برق آن اگر نه سال ها، ماه ها طول خواهد کشید.

ریتز افزود: «غیرنظامیان باید مصون داشته شده و به آنان اجازه داده شود تا فلوجه را در ایمنی ترک کنند. خانه ها و دیگر زیرساخت های غیرنظامی هم نباید هدف حملات قرار گیرند. مردم فلوجه تا حال از پیامدهای نبردهای بی وقفه در این منطقه رنج های بسیاری را متحمل شده اند. به همین دلیل، باید به سازمان های بشردوستانه اجازه داده شود تا به آنها دسترسی پیدا کرده و کمک رسانی کنند.»

کمیته بین المللی صلیب سرخ ماه ها است که در صدد دسترسی یافتن به فلوجه بوده، ولی تا این لحظه موفق به کسب تضمین های امنیتی و تعهدات لازم از سوی تمامی طرف های درگیر نشده است. با این حال، این سازمان آماده است تا کمک های بشردوستانه خود را به دست جوامع محلی که از موج خشونت ها صدمه دیده اند برساند.