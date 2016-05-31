مجموعه «۵نفر» هفته آینده کلید می خورد/ تست گریم بازیگران

سیدرضا صافی کارگردان که این روزها در تدارک تولید مجموعه مستند «۵نفر» است به خبرنگار مهر گفت: تست گریم بازیگران این مجموعه مستند آغاز شده است و پس از انجام مراحل گریم، هفته آینده تصویربرداری سکانس‌های بازسازی‌شده را کلید می‌زنیم.

کارگردان فیلم سینمایی «بالابان» با بیان اینکه هم‌اکنون برای پخش این مستند از آنتن شبکه‌های سراسری سیما در حال رایزنی با گروه تلویزیونی هستند، افزود: اوایل هفته سوم خردادماه تصویربرداری سکانس‌های بازسازی‌شده «۵نفر» را آغاز می‌کنیم.

صافی ادامه داد: سجاد رستمی که به‌عنوان گریمور این مجموعه همکاری می‌کند، تست گریم را روی عرفان هاشمی در نقش محمود باشی، امیرحسین میگلی‌نژاد در نقش شهید باقر میگلی‌نژاد، محمدرضا مصیبی در نقش جانباز، سیروس غریبی، امیرحسین ابراهیمی در نقش شهید ابراهیم افراسیاب‌زاده، محمدامین دل‌افکار در نقش شهید شکریان، محمدامین فرامرزی در نقش آزاده محمدباقر رنجبر و سعید مهرآزما در نقش رزمنده، رضا شکریان آغاز کرده است و چند بازیگر دیگر نیز طی دو روز آینده قطعی می‌شوند.

مجموعه مستند «۵نفر» به کارگردانی سیدرضا صافی طی پنج اپیزود مروری بر زندگی و رشادت‌های رزمندگان بوشهری در عملیات فتح‌المبین است که برخی از آنها شهید، جانباز و یا به اسارت دشمن در آمدند.

در طرح روایت این مستند، با به کارگیری عناصر درام و همچنین تبیین دفاع مقدس و جایگاه شهدا و ایثارگران، کارگردان تلاش کرده است تا این مجموعه بتواند بر جذب و آگاهی‌بخشی قشر جوان و نوجوان به مقوله دفاع مقدس موثر باشد.

این کارگردان پیش از این بیان کرده بود که مستند «۵نفر» مقدمه ساخت یک فیلم بلند سینمایی خواهد شد.

سایر عوامل این مستند عبارتند از مشاور طرح و تحقیق و دستیار کارگردان: محراب مهدی‌زاده، مدیر تصویربرداری و صدابردار: عباس آقاخانی، موسیقی: مهدی امانی، تدوین و جلوه‌های ویژه دیجیتال: میثم دره‌شوری، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: اردشیر تُرک‌زاده، مشاور نظامی صحنه‌های جنگی: عباس نیِری، روابط عمومی: سودابه زیارتی، ناظر تولید: سیدمحسن موسوی، مجری طرح: شرکت سینمایی آوین فیلم، تهیه شده در اداره کل بنیاد شهید استان بوشهر و با حمایت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع).