به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید به اینکه دریاچه شورابیل از منظر گردشگری سلامت در شهر اردبیل توسعه خواهد یافت تصریح کرد: به همین منظور پروژه‌های متعددی را تعریف کردیم.

وی افزود: از جمله با مجوز شورای شهر احداث دو پارک شامل پارک صخره‌ای و پارک بهشت گمشده در دستور کار قرارگرفته است که می‌تواند لکه‌های سبز پیرامون دریاچه را افزایش دهد.

شهردار اردبیل با اشاره به اتمام رینگ پیاده‌روی پیرامون دریاچه از تکمیل رینگ دوچرخه‌سواری و موتورسواری در آینده نزدیک خبر داد.

لطف‌اللهیان تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری رینگ ۳۰ متری در پایین‌دست نمایشگاه بین‌المللی اردبیل و رینگ ۵۵ متری در بالادست نمایشگاه متناسب با بودجه اختصاصی اجرا می‌شود.

وی به احداث دو ایستگاه دوچرخه‌سواری در پیرامون دریاچه اشاره کرد و افزود: در آینده نزدیک ورودی جدید از سمت نمایشگاه نیز به اتمام خواهد رسید.

شهردار اردبیل به احداث رستوران‌های شناور در دریاچه و بهسازی محوطه آن اشاره و تأکید کرد: در نظر داریم بخش عمده زیرساخت‌ها در آستانه تعطیلات تابستانی برای استفاده گردشگران و مسافران تکمیل شود.