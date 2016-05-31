جهان اسلام باید در زمینه برگزاری مناسک حج تدبیر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به لغو سفر حج تمتع طی سالجاری ، افزود: دولت آل سعود به مسلمان بی‌حرمتی کرد و خادمین حرمین سد سبیل الهی هستند و این گناه بزرگی است و باید در پیشگاه تاریخ و خدا جواب بدهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: کشتار حجاج در روز عید قربان سال گذشته کار بدی بود و باید دولت عربستان پاسخگوی کار زشت و ناپسند خود باشد.

خاتمی یا بیان اینکه در ایام حج امسال، مسلمانان باید به این اقدام آل سعود اعتراض کرده و آن‌ها محکوم کنند، متذکر شد: دولت آل سعود با این کارشکنی عزت مسلمانان را حفظ نکردند و باید مسلمانان به این کارشکنی اعتراض کنند.

وی یادآور شد: حادثه منا اتفاق دردناکی برای جهان اسلام بود چراکه این اتفاق نشان‌دهنده بی‌کفایتی حکام سعودی است که توانایی مدیریت مناسک حج را نداشتند زیرا در سال‌های قبل، حوادث مختلفی را در این مراسم شاهد بودیم، ازاین‌رو جهان اسلام باید در این زمینه تدبیر کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: عربستان در بروز فاجعه منا بی‌کفایتی خود را نشان داد و این فاجعه تأکید بر بی‌عرضه‌گی آل سعود بود.