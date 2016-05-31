سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمده‌ترین مشکل بخش ورزش در شهرستان نهاوند کمبود اعتبار است.

وی ادامه داد: برای بهره‌مندی حداکثری از توان ورزشکاران نهاوند و فعال شدن هیئت های ورزشی دارای مجوز ابتدا باید بستری مناسب و استاندارد کار وجود داشته باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در شهرستان نهاوند وجود دارد که میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بالای ۴۰ درصد برآورد شده است.

وی تکمیل فازهای بعدی مجموعه ورزشی بانوان، سالن‌های ورزشی روستاهای زرینی و قلعه قباد، مجموعه استخر بانوان، سالن‌های باستانی نهاوند و روستای دهفول، هتل ورزشی بانوان و زمین چمن برزول را مهم‌ترین این پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: اعتبار برآورد شده برای تکمیل و افتتاح این پروژه‌ها پس از تخصیص در سال جاری اعلام خواهد شد.

وی عنوان کرد: شهرستان نهاوند با توجه به پتانسیل ورزشی موجود در بین تمامی سنین، توانمندی درخشیدن در کشور و حتی مسابقات بین‌المللی را دارد اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با تامین حداقل زیرساخت‌ها که توسعه و افزایش سرانه فضاهای ورزشی از مهم‌ترین آن‌ها است.

وی در ادامه به راه‌اندازی هیئت ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: همچنان که افراد سالم و فاقد معلولیت از جامعه به‌عنوان شهروند دارای حق‌وحقوقی هستند افراد جانباز و معلول نیز باید از همان حقوق برخوردار باشند.

وی بابیان اینکه رسیدگی به جانبازان و معلولین ازلحاظ ورزشی یکی از اساسی‌ترین نیازهای این قشر است، گفت: جانبازان و معلولین به‌واسطه مسائل و مشکلاتی که دارند باید برای مقاومت و شاداب بودن بدن‌ها ورزش کنند که متأسفانه در شهرستان نهاوند هیچ‌گونه زیرساخت ورزشی ویژه معلولین تعریف‌نشده است.