اعزام ۲۷ هزار نفر از استان اصفهان به مرقد امام خمینی (ره)

جعفر عسگری در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینكه آرمان‌های امام خمینی (ره) باید سرلوحه امروز ما در زندگی قرار گیرد، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی در سرتاسر جهان نفوذ یافته و سرلوحه و الگوی بسیاری از انقلاب‌های جهان بوده است.

وی با بیان اینكه موفقیت‌های انقلاب اسلامی در سرتاسر جهان مدیون اندیشه و سیره امام خمینی (ره) است، افزود: ایشان در راس روحانیت مبارز قرار گرفت و هدایت امت در مسیر سخت و طولانی تا پیروزی انقلاب اسلامی را برعهده گرفت و با راهبری مدبرانه خود این راه را هموار كرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینكه در حال حاضر نیز باید راه امام خمینی (ره) را ادامه دهیم، گفت: برای رسیدن به این هدف والا باید امام خمینی (ره) به درستی به جامعه و به ویژه نسل جوان به درستی معرفی شود.

وی با بیان اینكه در همین راستا مردم انقلابی ایران هر ساله در روز ۱۴ خرداد با آرمان‌های امام راحل تجدید عهد می‌كنند، ابراز داشت: اعزام زائران بر عهده محوریت سپاه صاحب‌الزمان (عج) است و بر این اساس در شامگاه ۱۳ خردادماه، ۲۷ هزار نفر از استان اصفهان برای شركت در مراسم سالروز رحلت امام خمینی (ره) به تهران اعزام می‌شوند.

عسگری ابراز داشت: ۲۳ هزار نفر از ثبت‌نام شدگان از پایگاه‌های مردمی همچون مساجد و بسیج و چهار هزار نفر از ادارات استان هستند.

وی ادامه داد: كمیته‌های مختلفی مانند ترابری، بهداشت، مراسم، فرهنگی هنری، اطلاع‌رسانی، امنیتی و کمیته بازرسی در كنار كمیته اعزام با یكدیگر همكاری می‌كنند تا مراسم اعزام زائران و برنامه‌های جنبی به خوبی برگزار شود.