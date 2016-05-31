گلدن استیت قهرمان کنفرانس غرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های گلدن استیت واریرز و اوکلاهما سیتی ثاندر دیدار هفتم خود را در فینال کنفرانس غرب رقابتهای پلی آف NBA برگزار کردند که گلدن استیت با برتری ۹۶ بر ۸۸ قهرمان این کنفرانس شد و به همراه ۱۹ هزار و ۵۹۶ هوادار خود جشن گرفت.

در این بازی استفان کوری با کسب ۳۶ امتیاز نقش عمده ای را در کسب چهارمین برد گلدن استیت داشت. ثامپسون، بازیکن شوتزن تیم واریرز نیز ۲۱ امتیاز بدست آورد. در تیم اوکلاهما کوین دورانت ۲۷ امتیاز بدست آورد و راسل وستبروک هم با ۱۹ امتیاز به کار خود پایان داد.

بدین ترتیب تیم گلدن استیت برای دومین سال متوالی به فینال NBA راه یافت و حریف کلیولند کاوالیرز شد.