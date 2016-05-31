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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

والیبال انتخابی المپیک - ژاپن؛

باخت تیم ملی ایران مقابل فرانسه در ست نخست

باخت تیم ملی ایران مقابل فرانسه در ست نخست

تیم ملی والیبال ایران سومین بازی خود را در رقابتهای انتخابی المپیک مقابل فرانسه برگزار کرد که ست نخست این بازی با برتری خروس ها خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی والیبال ایران و فرانسه از ساعت ۱۱:۱۰ روز سه شنبه دیدار خود را در رقابتهای انتخابی المپیک در سالن مترو پولیتن شهر توکیو برگزار کردند که در ست نخست تیم فرانسه با حساب ۲۵ بر ۲۰ برنده شد.

رائول لوزانو در غیاب امیر غفور از شهرام محمودی در پست پشت خط زن استفاده کرد. سعید معروف، سیدمحمد موسوی، عادل غلامی، مجتبی میرزاجانپور، میلاد عبادی‌پور و فرهاد ظریف (لیبرو) دیگر بازیکنان حاضر در ترکیب تیم کشورمان بودند.

تیم ایران بازی را خوب شروع کرد. اگرچه سرویس های لروکس دریافت کننده های تیم کشورمان را تحت تاثیر قرار داد اما در خط حمله تیم کشورمان بدون اشتباه به امتیازگیری پرداخت و وقت نخست استراحت فنی را از حریف ۸ بر ۷ پیش افتاد.

در حالی که ایران ۹ بر ۷ پیش افتاده بود خروس ها با سرویس های سهمگین خود بازی را برگرداندند و ۱۲ بر ۱۰ پیش افتادند تا لوزانو تقاضای تایم اوت کند. با بازگشت لروکس به خط سرویس، بار دیگر دریافت‌های ایران به مشکل بر خورد و سرعت در خط حمله ایران کاملا از کار افتاد تا خروس ها با دفاع بازیکنان بلندزن ایران، وقت دوم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۲ از آن خود کنند.

فرانسه با امتیازگیری انگاپت و روژیه، کار را برای شاگردان لوزانو دشوار کرد. با وجود تغییراتی که لوزانو در امتیازات پایانی انجام داد تحولی در بازی ایران ایجاد نشد و فرانسه بر بازی مسلط بود و این ست را ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان داد.

کد مطلب 3673109

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