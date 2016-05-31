زمان و محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز دانشیان با اشاره به اعلام تاریخ، زمان و محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری تخصصی ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دعوت شدگان به مصاحبه می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net از تاریخ، زمان و محل مصاحبه خود اطلاع حاصل کنند.

وی افزود : واجدین شرایط دعوت به مصاحبه لازم است هر گونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تالیف که در زمینه های مربوط به رشته تخصصی خود را دارند، به انضمام ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را همراه داشته باشند و رأس زمان و در تاریخ اعلام شده در محل مصاحبه حاضر شوند .

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تاکید کرد : عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش است.

وی ادامه داد: اطلاعات لازم در خصوص تاریخ، زمان و محل مصاحبه سایر رشته های آزمون دکتری تخصصی ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی متعاقباً از طریق سامانه مذکور اعلام خواهد شد.

گفتنی است: نتایج نهایی پس از انجام مصاحبه علمی مشخص و در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.