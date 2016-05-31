به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران سالانه حدود ۶۰ میلیون تن بود و همزمان با انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط وزیر نفت دولت یاردهم، بیژن زنگنه وزیر نفت وعده داده بود که دومین جهش توسعه صنعت پتروشیمی تا پایان دولت یازدهم به وقوع می پیوندد.

بیژن زنگنه وزیر نفت شهریور ماه ۱۳۹۲ در مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با نقد عملکرد دولت نهم و دهم در توسعه صنعت پتروشیمی، تاکید کرده بود: تا پایان فعالیت دولت یازدهم ارزش تولید محصولات پتروشیمی ایران با وقوع دومین جهش توسعه ای به ۴۰ میلیارد دلار در سال افزایش می یابد.

بر این اساس قرار بود با بهره برداری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت پتروشیمی، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد اما با گذشت نزدیک به سه سال ظرفیت تولید فعلی محصولات پتروشیمی ایران از مرز ۶۲ میلیون تن در سال فراتر نرفته است.

از سوی دیگر همزمان با سفر استانی رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی، یکی از کوچک‌ترین طرح‌های تولید پتروشیمی ایران با ظرفیت حدود ۵۰ هزار تن در سال توسط رئیس جمهور افتتاح شده است.

از این رو طرح تولید اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه تنها با ۵۰ هزار تن ظرفیت تولید سالانه و سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی بعد از ظهر روز گذشته توسط رئیس جمهور افتتاح شده است.

این در حالی است که دستکم در طول ۲۰ سال گذشته همواره طرح‌های با ظرفیت بیش از ۳۰۰ هزار تن تولید محصولات توسط روسای جمهور وقت افتتاح رسمی شده و طرح تولید اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه اولین طرحی بوده که با چنین ظرفیتی توسط بالاترین مقام دولت افتتاح رسمی می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه در زمان افتتاح طرح جدید پتروشیمی ارومیه حتی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم حضور نداشته و با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و برخی از مدیران صنعت پتروشیمی این پروژه به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شده است.

از سوی دیگر در حالی این طرح پتروشیمی توسط رئیس دولت یازدهم افتتاح رسمی شده که تمامی مراحل طراحی، ساخت و تکمیل این طرح کوچک در دولت دهم انجام شده بود و با پیشرفت بالا برای بهره برداری تحویل دولت یازدهم شده است.

یکی از نکات جالب توجه دیگر طرح اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه آن است که این طرح مقیاس کوچک از یکسال گذشته تاکنون در مدار بهره برداری قرار داشته و برنامه ریزی شده بود که این واحد کوچک پتروشیمی با سفر استانی رئیس جمهور افتتاح شود.

علی محمد بساق‌زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خرداد ماه سال گذشته در گفتگو با سایت رسمی وزارت نفت از راه اندازی و بهره برداری این طرح پتروشیمی خبر داده بود.

به گزارش مهر، براساس اهداف چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی قرار است ظرفیت تولید محصولات با عبور از مرز یکصد میلیون تن عبور کند و ایران از عربستان سعودی در تولید محصولات پتروشیمی سبقت بگیرد.