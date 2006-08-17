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۲۶ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۴۸

حوزه هاي علميه استان اردبيل (4) / حوزه علميه خواهران گرمي :

خواستار مساعدت رئيس جمهور در گسترش حوزه علميه هستيم

خواستار مساعدت رئيس جمهور در گسترش حوزه علميه هستيم

مسئولين حوزه علميه ولي عصر (عج) گرمي با 120 طلبه خواهر، خواستار مساعدت رئيس جمهور براي گسترس حوزه علميه هستند.

مدير حوزه علميه ولي عصر در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر گفت: اين حوزه از سال 78 فعاليت رسمي خود را آغاز كرده است و75 طلبه در پايه هاي يك تا پنج در آن مشغول به تحصيل هستند. از ابتداي سال جديد تحصيلي نيز 35 نفر طلبه پايه اول به اين حوزه وارد مي شوند.

"مينا رجايي" افزود: كتابخانه اي با 2500 جلد كتاب، 6 دستگاه كامپيوتر، 35 سي دي، 5 مدرس و خوابگاه طلاب از امكانات آموزشي اين مدرسه است. 10 استاد نيز در اين حوزه تدريس مي كنند كه دو نفر از آنان غير بومي هستند.

وي افزود: ساختمان اين حوزه دو طبقه است كه طبقه همكف كلاس هاي آموزشي و طبقه دوم را خوابگاه طلاب تشكيل مي دهد. فضاي زيادي در اختيار اين حوزه است كه با توجه به استقبال فراوان طلاب خواهر، نياز به گسترش حوزه احساس مي شود كه اميدواريم با مساعدت رئيس جمهور امكان ساختمان سازي در اين زمين فراهم شود.

کد مطلب 367322

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