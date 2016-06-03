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۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

اسارت بولدوزر داعش توسط نیروهای ارتش سوریه

اسارت بولدوزر داعش توسط نیروهای ارتش سوریه

ارتش سوریه توانست «عبدالرحمن العراقی» یکی از خونخوارترین جلادان گروه تروریستی داعش را که به خاطر هیکل تنومند خود به بولدوزر داعش معروف بود، به اسارت خود درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی میل انگلیس، بولدوزر داعش در فایل ویدیوئی مربوط به عملیات دستگیری خود بر خلاف معمول که صورت خود را می پوشاند، با چهره آشکار و واضح به چشم می خورد.

این جنایتکار داعشی دست به اقدامات وحشیگرانه و بی رحمانه مانند گردن زدن مردان و یا قطع اعضای کودکان می کرد و گروه تروریستی داعش از او برای ایجاد رعب و وحشت در میان کودکانی که با عضویت در آن و یا پذیرش اوامر این گروه مخالفت می کردند، استفاده می کرد.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش با جنایت های فجیع خود به دست همین جلادان و مزدوران خونخوار سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان و مردم بی گناه سوریه را دارد تا آنها به اجبار و از ترس جان خود تسلیم اوامر و خواسته های فرماندهان این گروه شوند.

کد مطلب 3673240

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