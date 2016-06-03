خوان سیچلو: والیبال ایران به تعبیر رویای المپیک نزدیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، خوان سیچلو مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال با اشاره به دیدار برابر چین که با پیروزی 3 بر 2 ملی پوشان ایران به پایان رسید،اظهارداشت: ما می دانستیم که بازی سختی خواهد بود بویژه اینکه چین بازی های خوبی انجام داده بود. همچنین این مسابقه برای تیم ما خیلی مهم بود زیرا برای راهیابی به المپیک نیاز به این پیروزی داشتیم. این موقعیت سختی بود زیرا ما را به تعبیر رویای المپیک بسیار نزدیک می کرد و ایران را بعد از سال ها به این هدف می رساند.

این مربی آرژاننتینی تاکید کرد: من در شروع مسابقات هم گفتم کانادا، ونزوئلا و سه تیم آسیایی حریفان اصلی ما هستند. ما باید این تیم ها را شکست دهیم تا المپیکی شویم. حالا یک بازی هم با لهستان قبل از ونزوئلا داریم. می توانیم با هر یک از این دو تیم خوب بازی کنیم و برنده شویم. اما فکر می کنم باید برابر لهستان با نشاط بازی کنیم و بعد از این دو بازی صعود خود را به المپیک قطعی بدانیم.