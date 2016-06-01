به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار نهاوند ظهر چهارشنبه در کارگروه آسیب‌های اجتماعی شهرستان نهاوند بابیان اینکه شهرستان نهاوند در بحث بهزیستی و برخورد با آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی داشته است، گفت: خوشبختانه اورژانس اجتماعی یکی از اقداماتی بود که با زحمات مسئول وقت بهزیستی در سال ۱۳۹۳ در نهاوند راه‌اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه در مباحث رفتاری و آسیب‌های اجتماعی باید بامطالعه و تحقیق وارد شد و تصمیم‌گیری کرد، گفت: مقوله رفتار با نسخه‌های عامیانه قابل‌درمان نیست همچنان که درگذشته نیز علوم مختلف به جهت انجام فعالیت‌ها و اقدامات کارشناسی از یکدیگر جدا شدند.

سلامتی اظهار کرد: امکانات ما محدود است و آسیب‌های اجتماعی گسترده بنابراین باید با تلاشی جهادی وارد این عرصه شد تا نسل جوان جامعه از بلایای آن در امان باشند.

وی در ادامه نگاه توسعه محور در راستای رسیدن به اهداف مربوطه را نیاز اساسی عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید ۲۰۰ میلیارد تومان برای توانمندسازی و محرومیت زایی مناطق شهری کشور که در معرض خطر هستند در نظر گرفته است.

وی اظهار کرد: این امر در شهرستان نهاوند شامل بافت‌های فرسوده شهر و سکونت‌های غیررسمی می‌شود که در جلسه ستاد بازآفرینی برخی از این مناطق همچون پای قلعه، مهدیه، دستغیب و غیره عنوان شد.

وی عنوان کرد: در این رابطه خوشبختانه نهاوند اولین شهرستانی بود که طرح‌های تدوین‌شده خود را به اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان تحویل داد.