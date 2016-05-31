برپایی نمایشگاه کتاب محیط زیست در حسینیه ارشاد‎

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی محیط زیست نمایشگاه موضوعی کتاب های این حوزه را به مدت یک هفته برگزار می کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال۱۹۷۲ با تصویب ماده‌ای، ۵ ژوئن برابر با ۱۵ خرداد را روز جهانی محیط زیست اعلام کرد. هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی مردم برای حفظ محیط زیست و ترغیب مسوولان به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری است.

رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران‌های پی در پی زیست محیطی باعث شد دولت‌ها به طور جدی به تکاپو افتاده تا چاره‌ایی بیندیشند. عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون استکهلم معروف است، در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم همطراز با حقوق بشر شناخته شد.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور اطلاع رسانی و حمایت از این مناسبت، نمایشگاهی از منابع موجود با موضوع محیط زیست را از روز یکشنبه ۱۶ خرداد تا یکشنبه ۲۳ خرداد در ساعات کار کتابخانه، برپا می کند.

بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است.