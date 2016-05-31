آماده ایم جراحان پلاستیک جهانی را برای دختران شین آبادی بیاوریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در ادامه سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی، در خصوص اقدامات درمانی برای کودکان شین آبادی گفت: این دانش آموزان نیاز به اعمال جراحی متعددی دارند و ممکن است در صورت نیاز برای یک یا دو بار آنها را به خارج از کشور بفرستیم اما اینگونه نیست که نیاز به اقدام درمانی داشته باشند که در کشور انجام نشود.

وی تاکید کرد: متخصصان توانمند کشورمان توان و دانش لازم برای پیگیری مداوای این دانش آموزان را دارند و از سوی دیگر ما از طرف دولت اعلام آمادگی کرده ایم که متخصصان و جراحان پلاستیک بین المللی که دارای دانش، مهارت و اعتبار جهانی باشند برای مداوای این عزیزان به ایران بیاوریم.

هاشمی در مورد مشکلات به وجود آمده در مورد نوبت دهی جراحی این دانش آموزان اعلام کرد: مشکلی که به تازگی در روند درمان این عزیزان مطرح شده این است که با نوبت های طولانی مدت برای اعمال جراحی روبرو هستند و من پس از بازگشت به تهران، قطعا این موضوع را پیگیری خواهم کرد.