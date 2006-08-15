هيچ نقطه مبهمي در روابط فيمابين ايران و مالي وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"‌ به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در اين ديدار ابتدا دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي روابط بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مالي را خوب توصيف كرد و اظهار داشت: دو كشور مسلمان ايران و مالي با برخورداري از تمدني كهن و ارزشمند بايد از تمام ظرفيت هاي موجود در جهت گسترش هرچه بيشتر روابط در زمينه هاي سياسي، پارلماني، اقتصادي و تجاري استفاده كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه روابط با كشورهاي مسلمان در آفريقا از اهميت و اولويت برخوردار است خاطر نشان ساخت: خوشبختانه هيچ نقطه مبهمي در روابط فيمابين دو كشور ايران و مالي وجود ندارد. حداد عادل در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيروزي حزب الله لبنان در مبارزه با تهاجم رژيم صهيونيستي گفت: بينش واقع بينانه و اسلامي كشور مالي در قبال سياست هاي تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي قابل تقدير است.

وي در اين زمينه افزود: آنچه در لبنان اتفاق افتاد، پديده اي شگرف و افتخارآميز بود كه مايه مباهات تمام كشورهاي مسلمان جهان است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در زمينه مسائل هسته اي نيز اظهار داشت: دشمنان جهان اسلام در مخالفت با پيشرفت ملل مسلمان داراي اشتهاي سيري ناپذيري هستند و بر همگان مبرهن است كه طرح ادعاهاي هسته اي عليه ايران بهانه اي براي اعمال فشار سياسي و مخالفت با جمهوري اسلامي ايران است.

در ادامه اين ديدار همچنين مختار اووان وزير امور خارجه و همكاري هاي بين المللي جمهوري مالي، با اشاره به روابط خوب و رو به رشد كشورش با جمهوري اسلامي ايران، گفت: دو كشور داراي ظرفيت هاي فراواني براي تعميق روابط و مناسبات در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، صنعتي و انرژي هستند.

وي ادامه داد: جمهوري مالي اهميت فراواني براي توسعه روابط با كشور مستقل و مقتدري همچون جمهوري اسلامي ايران قائل است و اراده سياسي مستحكمي براي تحقق اين مهم وجود دارد.

وزير امور خارجه و همكاري هاي بين المللي كشور جمهوري مالي با همسو خواندن مواضع كشورش با مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال فلسطين گفت: موضع كشور مسلمان مالي در خصوص فلسطين همواره مبتني بر حمايت از ارزش ها و اصول اسلامي بوده است ومردم فلسطين بايد براي خود يك كشور آزاد ومستقل داشته باشند.

اووان در ارتباط بامسائل هسته اي كشومان نيز ابراز عقيده كرد كه حق ايران دراستفاده صلح آميز از انرژي هسته اي براساس تمام كنوانسيون هاي بين المللي و از جمله ان پي تي محفوظ و بلا مانع است.