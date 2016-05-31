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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

با حضور فرمانده سپاه فجر فارس؛

چند طرح عمرانی و ورزشی در لارستان افتتاح شد

چند طرح عمرانی و ورزشی در لارستان افتتاح شد

شیراز- با حضور فرمانده سپاه فجر استان فارس و معاون سیاسی فرمانداری ویژه لارستان، چند طرح عمرانی و ورزشی در لارستان با هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه لارستان، در مراسمی  ابتدا با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامحسین غیب پرور فرمانده سپاه فجر استان فارس، و سایر مسئولان شهرستان ساختمان اداری حوزه مقاومت بسیج شهداء در لارستان به بهره برداری رسید.

این ساختمان با زیربنای ۶۵۰ متر مربع دردو طبق با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال  توسط سپاه و خیرین شهرستان ساخته شده است.

همچین با حضور فرماندهی سپاه فجر استان، دو سالن ورزشی صالحین در روستای کورده و شهید یزدی در شهر لارجمعا با زیربنای ۹۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

کد مطلب 3673605

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