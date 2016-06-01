برداشت عدس در سطح ۱۶۰۰ هکتار از اراضی ایلام آغاز شد

غلام عباس سهراب وندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار برداشت عدس در سطح یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت آغاز شده که پیش بینی می شود مقدار یک هزار و ۲۸۰ تن عدس تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام گفت: همچنین برداشت انگور یاقوتی در سطح ۱۲۵ هکتار از باغات بارور حوزه این مدیریت آغاز شده و پیش بینی می شود با عنایت به شرایط آب و هوایی و بارندگی های مطلوب در سال زراعی گذشته مقدار ۵۰۰ تن محصول انگور تولید و روانه بازار مصرف داخل و خارج استان شود.

وی افزود: کار برداشت غلات در سطح ۱۲ هزار هکتار(پنج هزار هکتار گندم و هفت هزار هکتار جو) از اراضی شهرستان آغاز شده که پیش بینی می شود با توجه به شرایط مطلوب بارندگی در سال اخیر مقدار ۱۱ هزار و ۲۱۰ تن محصول گندم و جو تولید و برداشت شود.