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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام:

برداشت عدس در سطح ۱۶۰۰ هکتار از اراضی ایلام آغاز شد

برداشت عدس در سطح ۱۶۰۰ هکتار از اراضی ایلام آغاز شد

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام گفت: برداشت عدس در سطح یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ایلام آغاز شده است.

غلام عباس سهراب وندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار برداشت عدس در سطح  یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت آغاز شده که پیش بینی می شود مقدار یک هزار و ۲۸۰ تن عدس تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام گفت: همچنین برداشت انگور یاقوتی در سطح ۱۲۵ هکتار از باغات بارور حوزه این مدیریت آغاز شده و پیش بینی می شود با عنایت به شرایط آب و هوایی و بارندگی های مطلوب در سال زراعی گذشته مقدار ۵۰۰ تن محصول انگور تولید و روانه بازار مصرف داخل و خارج استان شود.

وی افزود: کار برداشت غلات در سطح ۱۲ هزار هکتار(پنج هزار هکتار گندم و هفت هزار هکتار جو) از اراضی شهرستان آغاز شده که پیش بینی می شود با توجه به شرایط مطلوب بارندگی در سال اخیر مقدار ۱۱ هزار و ۲۱۰ تن محصول گندم و جو تولید و برداشت شود.

کد مطلب 3673607

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