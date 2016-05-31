به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر سه شنبه در مجمع انتخابی رئیس هیئت ورزش دانشآموزی در محل اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان، افزود: موضوع ورزش یک موضوع محوری در دستگاه آموزشوپرورش است.
وی اظهار کرد: توجه به ورزش در مدارس باید در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص سرمایهگذاری در ورزش در مدارس از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تمجیدی بابیان اینکه دانشآموزان اهل ورزش ازنظر رشد اجتماعی و روانی دانشآموزانی موفقتر هستند، افزود: برنامهریزان و مسئولان باید در حوزه ورزش فعالیت بیشتری داشته باشند و در کنار توسعه کمی به فکر توسعه کیفی فعالیتهای ورزشی در مدارس باشیم.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان تصریح کرد: سرمایهگذاری در ورزش موجب پیشگیری از آسیبهای اجتماعی میشود و در این خصوص توجه به ورزش باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
تمجیدی با اشاره به اینکه ایجاد هیئت ورزش دانش آموزان میتواند به توسعه ورزش در مدارس منجر شود، افزود: توجه به مقوله ورزش باعث افزایش یادگیری دانش آموزان می شود و در این زمینه این اداره کل بر تقویت ورزش در بین دانش آموزان تأکید جدی دارد.
وی تصریح کرد: سلامت جامعه از دوران مدرسه شکل میگیرد که این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توجه ویژه به این مقوله شود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به اینکه دبیران ورزش الگوی خوبی برای دانش آموزان هستند، اظهار کرد: دبیران ورزش همواره باید بهروز بوده تا بتوانند با تجربیات جدید قهرمانانی را پرورش دهند.
تمجیدی با یادآوری اینکه طی دو سال گذشته وضعیت ورزش در مدارس مناطق محروم استان زنجان رو به رشد است، گفت: آموزشوپرورش در راستای ارتقای سلامتی دانش آموزان به بحث ورزش در مدارس بسیار تأکید دارد.
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