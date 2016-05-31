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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خرابی خودروی حامل هواپیمای تحقیقاتی باعث ترافیک جاده پردیس شد

خرابی خودروی حامل هواپیمای تحقیقاتی باعث ترافیک جاده پردیس شد

خرابی خودروی حامل قطعات بدنه هواپیمای آموزشی و علمی برای انجام تحقیقات محققان در پارک فناوری پردیس دلیل اصلی ترافیک امروز جاده پردیس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  صبح امروز، خبر توقف یک فروند هواپیما در جاده قدیم تهران-پردیس، که باعث بروز ترافیک سنگین در این محور شده بود، منتشر شد.  حمید خردنیا، مديركل عمران و توسعه پارک فناوری پردیس، درباره دلیل این ترافیک به خبرنگار مهر گفت: خرابی خودرو حامل قطعات بدنه یک هواپیمای آموزشی و علمی متعلق به پارک پردیس موجب ترافیک این جاده شد.

وی گفت: موافقت نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت هواپیمایی صها (صنایع هواپیمایی ایران) منعقد شده تا در پارک فناوری پردیس از هواپیما استفاده آموزشی و علمی صورت گیرد.

خردنیا با بیان اینکه این هواپیما به منظور شبیه سازی و مدل سازی در اختیار پارک فناوری پردیس قرار گرفته، افزود: پارک فناوری پردیس بهره بردار پروژه ای است که مجری آن صنایع هواپیمایی ایران است.

وی اظهار داشت: چندی پیش، بخشی از قطعات این هواپیما مانند بال، دم و... به پارک فرستاده شد؛ اما تنها قسمت انتهایی ان، یعنی بدنه هنوز به پارک منتقل نشده بود . با توجه به اخذ مجوز های ترافیکی لازم  که شرکت صها از پلیس راه و دستگاه مربوطه گرفته بود، مجوز ترافیکی حمل بدنه هواپیما اخذ شد و از دیشب عملیات حمل آن آغاز شد.

مديركل عمران و توسعه پارک فناوری پردیس گفت: متاسفانه به دلیل خرابی خودرو حامل بدنه هواپیما، حمل این هواپیمای تحقیقاتی به مشکل برخورد و ترافیک سنگینی را در جاده پردیس برجای گذاشت.

وی تاکید کرد: طول این بدنه ۵۴ متر بوده و وزنی برابر با ۴۵ تن داشته است.

خردنیا در خصوص وضعیت فعلی بدنه هواپیما گفت: اکنون خودروی حمل کننده بدنه هواپیما در پلیس راه جاجرود متوقف شده و با پیگیری های صها ظرف یک تا دو ساعت آینده حمل آن به پارک پردیس انجام خواهد شد.

کد مطلب 3673633

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