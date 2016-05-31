خرابی خودروی حامل هواپیمای تحقیقاتی باعث ترافیک جاده پردیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز، خبر توقف یک فروند هواپیما در جاده قدیم تهران-پردیس، که باعث بروز ترافیک سنگین در این محور شده بود، منتشر شد. حمید خردنیا، مديركل عمران و توسعه پارک فناوری پردیس، درباره دلیل این ترافیک به خبرنگار مهر گفت: خرابی خودرو حامل قطعات بدنه یک هواپیمای آموزشی و علمی متعلق به پارک پردیس موجب ترافیک این جاده شد.

وی گفت: موافقت نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت هواپیمایی صها (صنایع هواپیمایی ایران) منعقد شده تا در پارک فناوری پردیس از هواپیما استفاده آموزشی و علمی صورت گیرد.

خردنیا با بیان اینکه این هواپیما به منظور شبیه سازی و مدل سازی در اختیار پارک فناوری پردیس قرار گرفته، افزود: پارک فناوری پردیس بهره بردار پروژه ای است که مجری آن صنایع هواپیمایی ایران است.

وی اظهار داشت: چندی پیش، بخشی از قطعات این هواپیما مانند بال، دم و... به پارک فرستاده شد؛ اما تنها قسمت انتهایی ان، یعنی بدنه هنوز به پارک منتقل نشده بود . با توجه به اخذ مجوز های ترافیکی لازم که شرکت صها از پلیس راه و دستگاه مربوطه گرفته بود، مجوز ترافیکی حمل بدنه هواپیما اخذ شد و از دیشب عملیات حمل آن آغاز شد.

مديركل عمران و توسعه پارک فناوری پردیس گفت: متاسفانه به دلیل خرابی خودرو حامل بدنه هواپیما، حمل این هواپیمای تحقیقاتی به مشکل برخورد و ترافیک سنگینی را در جاده پردیس برجای گذاشت.

وی تاکید کرد: طول این بدنه ۵۴ متر بوده و وزنی برابر با ۴۵ تن داشته است.

خردنیا در خصوص وضعیت فعلی بدنه هواپیما گفت: اکنون خودروی حمل کننده بدنه هواپیما در پلیس راه جاجرود متوقف شده و با پیگیری های صها ظرف یک تا دو ساعت آینده حمل آن به پارک پردیس انجام خواهد شد.