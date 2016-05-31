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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

پرویز مظلومی:

از انتخاب سرمربی جدید استقلال بی خبرم/ حرفی برای گفتن ندارم

از انتخاب سرمربی جدید استقلال بی خبرم/ حرفی برای گفتن ندارم

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به برگزاری جلسه هیات مدیره این باشگاه واکنش نشان داد و از انتخاب سرمربی جدید آبی پوشان اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه مراسم انتخاب بهترین مربیان فوتبال و فوتسال توسط کانون مربیان، گفت: دیگر حرفی برای گفتن ندارم. شب گذشته در برنامه نود حرفهایم را زدم.

وی درباره اینکه جلسه هیات مدیره باشگاه صبح امروز تشکیل و سرمربی این تیم هم انتخاب شده است، گفت: خبری از هیات مدیره ندارم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا شما در استقلال ماندنی هستید؟ گفت: من از هیچ چیز خبر ندارم.

مظلومی درباره اینکه افشاگری‌هایش در برنامه نود دیر بوده و باید زودتر از این چنین حرفهایی می‌زده، گفت: من افشاگری نکردم؛ فقط حقایق را گفتم!

کد مطلب 3673669

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