از انتخاب سرمربی جدید استقلال بی خبرم/ حرفی برای گفتن ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه مراسم انتخاب بهترین مربیان فوتبال و فوتسال توسط کانون مربیان، گفت: دیگر حرفی برای گفتن ندارم. شب گذشته در برنامه نود حرفهایم را زدم.

وی درباره اینکه جلسه هیات مدیره باشگاه صبح امروز تشکیل و سرمربی این تیم هم انتخاب شده است، گفت: خبری از هیات مدیره ندارم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا شما در استقلال ماندنی هستید؟ گفت: من از هیچ چیز خبر ندارم.

مظلومی درباره اینکه افشاگری‌هایش در برنامه نود دیر بوده و باید زودتر از این چنین حرفهایی می‌زده، گفت: من افشاگری نکردم؛ فقط حقایق را گفتم!