۹ هزار تخت در بیمارستان های کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی و جلسه هیئت امنایی منطقه هفت با اشاره به اینکه ۹ هزار و ۵۰۰ تخت در بیمارستان های کشور در دولت یازدهم توزیع شد، اظهار داشت: تا پایان سال نیز ۱۰ هزار تخت بیمارستانی در بیمارستان های کشور توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش های بسیاری در بهبود حوزه بهداشت و درمان در دولت یازدهم انجام شده است، عنوان کرد: کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در استان های کشور ارتقا پیدا کرده است.

معاون امور برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: ارائه خدمات درمانی به بیماران نسبت به سال های گذشته بسیاری مطلوب تر شده است و رضایت بیماران از خدمات افزایش یافته است.

بیش از ۲۱ هزار پزشک در سطح کشور در حوزه درمان فعالیت می کنند

وی یادآور شد: طرح تحول نظام سلامت یکی از اقدامات مهم دولت به شمار می رود که موجب شده است هزینه بیماران بسیار کاهش پیدا کند و خدمات نیز با کیفیت بالاتر به بیماران ارائه شود.

معاون امور برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت و درمان اذعان داشت: تجهیزات بیمارستانی اعتبار قابل توجهی نیاز دارد که باید اعتبارات بیشتری برای تجهیزات بیمارستانی اختصاص پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پزشکان ایرانی یکی از توانمند ترین پزشکان دنیا هستند، عنوان کرد: پزشکان ایرانی در عرصه های مختلف علمی و درمانی توانمندی های خود را نشان داده اند.

معاون امور برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۱ هزار پزشک در سطح کشور در حوزه درمان فعالیت می کند.