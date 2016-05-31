۱۲ نظامی مصری بر اثر انفجار بمب در شیخ زوید کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شماری از نیروهای امنیتی مصر بر اثر انفجار یک خودرو نظامی در شهر الشیخ الزوید کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش یک منبع امنیتی در این خصوص اظهار داشت: یک بمب کارگذاشته شده در راه یک خودرو نظامی منفجر شد که بر اثر آن بیش از ۱۰نظامی مصری کشته و زخمی شدند.

وی در ادامه در همین زمینه تصریح کرد: بر اثر این انفجار ۶ سرباز مصری جان خود را از دست دادند و همچنین ۶ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

پس از این انفجار نیروهای اورژانس و آمبولانس ها با حضور در محل وقوع حادثه مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.