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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

۱۲ نظامی مصری بر اثر انفجار بمب در شیخ زوید کشته و زخمی شدند

۱۲ نظامی مصری بر اثر انفجار بمب در شیخ زوید کشته و زخمی شدند

منابع رسانه ای اعلام کردند که به دنبال انفجار بمب در مسیر خودرو نظامیان مصری در شهر شیخ الزوید ۶ نظامی مصری کشته و ۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شماری از نیروهای امنیتی مصر بر اثر انفجار یک خودرو نظامی در شهر الشیخ الزوید کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش یک منبع امنیتی در این خصوص اظهار داشت: یک بمب کارگذاشته شده در راه یک خودرو نظامی منفجر شد که بر اثر آن بیش از ۱۰نظامی مصری کشته و زخمی شدند.

وی در ادامه در همین زمینه تصریح کرد: بر اثر این انفجار ۶ سرباز مصری جان خود را از دست دادند و همچنین ۶ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

پس از این انفجار نیروهای اورژانس و آمبولانس ها با حضور در محل وقوع حادثه مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.

کد مطلب 3673704

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