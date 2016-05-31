امیدوارم روابط پارلمانی ایران و فنلاند در مرحله جدید تقویت شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به فنلاند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه ملاقاتهای خود در هلسینکی با «ماریا لوهلا» رئیس پارلمان فنلاند دیدار و در خصوص تقویت روابط دو کشور به ویژه در حوزه همکاری های پارلمانی گفتگو و رایزنی کرد.

ظریف با اعلام اینکه روابط دو کشور در هر سه سطح دولتها، پارلمانها و تجار و بازرگانان در مسیر صحیح در حال حرکت است و با اشاره به شروع به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد روابط پارلمانی دو کشور در مرحله جدید تقویت شود.

رئیس پارلمان فنلاند نیز با تاکید بر آمادگی پارلمان فنلاند برای گسترش همکاری های پارلمانی با ایران، ابراز امیدواری کرد، گروه دوستی پارلمانی با فنلاند در مجلس جدید ایران هر چه سریع تر تشکیل شود.

در این ملاقات که رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی فنلاند و ایران در پارلمان این کشور نیز حضور داشتند آقای سالو لاینن رئیس گروه دوستی پارلمانی با ایران با مثبت و موفقیت آمیز خواندن دیدار اخیر خود از ایران بر آمادگی گروه دوستی پارلمان این کشور برای گسترش همکاری های پارلمانی با ایران تاکید کرد.