به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله افخمی راد گفت: برای صدور کارت بازرگانی مراحل پذیرش در اتاق‌های بازرگانی انجام و با امضای اول رئیس اتاق بازگانی هر استان و رئیس سازمان صنعت ومعدن هر استان صادر می شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر می کند، افزود: کمیته ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تشکیل و تصمیم گیری شده وقتی کارت بازرگانی صادر می شود تا زمانی که دریافت کننده کارت یا کسی که برای تجارت کارت دریافت کرده است، اطلاعات اهلیت آن در گمرکات و سایر دستگاه های اجرای تایید نهایی نشده باشد، تا سقف مشخصی تجارت کند مثلا در واردات کالا در مرحله اول تا ۵۰۰ هزار دلار بتواند انجام دهد و به تدریج اگرتعهدات خود را نسبت به فعالیت اقتصادی خود به موقع و پرداختهای حقوق ورودی و مالیات بر درامد را انجام داد به تدریج در میزان تجارتی که می تواند انجام دهد افزوده خواهد شد و به محض اینکه اهلیت آن تایید شد می تواند رقم های بیشتر هم انجام دهد.

وی گفت: این موضوع پیشنهادی است که مورد تصویب کمیته اولیه قرار گرفته است و در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد. افخمی راد اظهارداشت: بیشتر کسانی که الان کارت بازرگانی دریافت می کنند افراد حقوقی هستند و بعد از اینکه مدارک خود را ارائه دادند اعم از سوابق تجربی و شرکت در کلاس های آموزشی اگر شرکت کرده باشند، کارت صادر می شود منتهی کارتی که در ابتدا صادر می شود دارای محدودیت رقم تجاری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این محدودیت گذاشته شده تا کسی که کارت را دریافت می کند برای مدت زمان مشخصی اهلیت آن در زمینه رعایت قوانین مقرارت به اثبات برسد همچون صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی که فرد دارنده گواهینامه در تردد در مناطق مختلف محدودیت دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر برای کسانی که ۲۶ ساله هستند کارت صادر شود و ۲۵ سال پیشنهاد شده، تحصیلات هم دیپلم است و تنها محدودیت برای واردات است اما برای صادرات هیچ محدودیتی وجود ندارد.