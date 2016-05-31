۱۸ قطعه اشیاء تاریخی در خراسان شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی، سرهنگ وحید رضا باقر زاده اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی با همکاری نیروی انتظامی درگشت زنی مشترک، حین برخورد به یک فرد مشکوک و بازرسی از وی ۱۸ قطعه اشیاء تاریخی را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط کارشناسان این اداره کل مشخص شد اشیای عتیقه کشف‌شده پنج شیء ازجمله یک عدد سرپیکان، قطعه‌ای از یک ظرف سنگی، یک عدد سنگ‌سر دوک، یک عدد سنگ توکن، دو عدد مهره سفال اصل و مربوط به دوره‌های تاریخی بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تصریح کرد: سیزده سنگ فلز و شیشه نیز کشف شد که ارزش فرهنگی و تاریخی ندارد.

باقر زاده گفت: اقلام کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و پس از بررسی و نتیجه نهایی به مجموعه فرهنگی تاریخی موزه خراسان شمالی واگذار می‌شود.

وی از شهروندان درخواست کرد به‌محض مشاهده موارد مشکوک در حوزه حفاری و تخریب آثار تاریخی مراتب را به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و یا اداره شهرستان‌ها منعکس کنند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.