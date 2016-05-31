به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری ،رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به گزارش رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات زمین در خصوص مخاطرات زمین شناسی و تدقیق پهنه های گسلی شهر تهران در صحن علنی گفت : من معقدم تا زمانیکه مردم نگران نباشند، مسئولین هم نگران نمی شوند و مشکلات رفع نمی شود.این گزارشات بارها در جلسات کارگروه های تخصصی ارائه شده ولی تا زمانیکه نظارت اجتماعی شکل نگرفته ، مشکلات هم حل نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به گزارش ارائه شده ،تمام پروژه های بزرگ مقیاس شهرتهران روی گسل های بزرگ قرار گرفته و این واقعا جای نگرانی دارد. رود دره هایی که در سال های اخیر سرمایه گذاری ها و اقدامات خوبی برایشان انجام گرفته امروز گفته می شود که این مصنوع سازی ها جوابگو نیست و بزرگراه هایی مانند بزرگراه امام علی (ع) با توجه به هزینه های بالا و ملی بودن این پروژه ، بنابر این گزارش و دیگر گزارش های منتشر شده می تواند در زمان بحران سیلاب، نقش یک رود دره را ایفا کند و تمام خودروهای درحال تردد در این بزرگراه در معرض خطر قرار می گیرند، همچنین برج میلاد به عنوان نماد شهر تهران در مجاورت یکی از گسل های بسیار مهم قرار گرفته است .

سالاری افزود: حال سوال اینجاست مگر شهر تهران طرح جامع ندارد و برای طرح جامع متخصصین گزارش نداده اند ، مگر متخصصین طرح جامع را مطالعه نکرده اند ، مهندسین مشاور که قطعا در حوزه موضوعات مربوط به گسل ها و... بوده اند ، باید جوابگو باشند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در گذشته دو طرح جامع داشتیم که اجرایی نشد و نهایتا در سال ۸۶ طرح جامع شهر تهران ابلاغ شد و سپس در سال ۹۱ ذیل آن طرح تفصیلی ابلاغ شد اظهار داشت:در طرح های موضعی و موضوعی که ذیل طرح تفصیلی قرار دارند و بخشی از آن مختص بررسی روددره ها می باشد و این نشان دهنده آنست که مطالعاتی که برای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها انجام شده اشکالات راهبردی داشته و این مساله بیانگر اینست که مطالعات مربوط به پیوست های مختلفی که برای پروژه های عمرانی و شهرسازی وجود دارد مانند پایان نامه های دانشگاهی ما می شود و از بنیه علمی لازم برخوردار نیست و یک نوع مطالعات کتابخانه ای هستند و عملا ما سرمایه های کشور و عوارضی را که از شهروندان دریافت و در این پروژه های بزرگ مقیاس مصرف می کنیم برپایه مطالعاتی است که مشکلات اساسی دارد و متاسفانه هیچوقت آنها را محاکمه نمی کنیم در حالیکه می بایست همانطور که در حوادثی مانند حادثه بوستان کوهساران مقصران محاکمه شدند باید آنهایی که مطالعات انجام میدهند برای پروژه های بزرگ مقیاس با این مخاطراتی که برای مردم ایجاد می کنند نیز محاکمه شوند.

وی در پایان درخواست تشکیل کارگروه هایی برای برگزاری جلساتی با شورای عالی شهر سازی و مسئولین مرتبط برای بررسی تصمیماتی که در کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی شهرسازی ومعماری گرفته می شود نمود و تاکید کرد تصمیمات گرفته شده باید تعهد آور باشد.