کمبود اعتبارات مشکل عمده حوزه بهداشت و درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن امامی رضوی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ببان داشت: حوزه سلامت، گسترش فضاهای درمانی، افزایش خدمات بهداشتی و کاهش هزینه های درمان اولویت دولت روحانی بود که طی سه سال گذشته دولت کارنامه خوبی در حوزه بهداشت و درمان داشت.

وی عنوان کرد: کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها موجب افزایش رضایتمندی مردم در حوزه بهداشت و درمان شده است. آمارها نشان می دهد سطح خدمات بهداشتی و درمانی طی سه سال گذشته از افزایش قابل قبولی برخوردار بوده است.

امامی با اشاره به مشکلات مالی و بودجه خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات مالی در حوزه بهداشت موجب شده تا روند توسعه و بهسازی فضاهای بهداشتی و درمانی کند پیش برود.