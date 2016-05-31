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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۸

معاون وزیر بهداشت:

کمبود اعتبارات مشکل عمده حوزه بهداشت و درمان است

کمبود اعتبارات مشکل عمده حوزه بهداشت و درمان است

بندرعباس- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مشکل عمده وزارت بهداشت و درمان نبود اعتبارات کافی برای توسعه و نوسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن امامی رضوی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ببان داشت: حوزه سلامت، گسترش فضاهای درمانی، افزایش خدمات بهداشتی و کاهش هزینه های درمان اولویت دولت روحانی بود که طی سه سال گذشته دولت کارنامه خوبی در حوزه بهداشت و درمان داشت.

وی عنوان کرد: کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها موجب افزایش رضایتمندی مردم در حوزه بهداشت و درمان شده است. آمارها نشان می دهد سطح خدمات بهداشتی و درمانی طی سه سال گذشته از افزایش قابل قبولی برخوردار بوده است.

امامی با اشاره به مشکلات مالی و بودجه خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات مالی در حوزه بهداشت موجب شده تا روند توسعه و بهسازی فضاهای بهداشتی و درمانی کند پیش برود.

کد مطلب 3673767

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