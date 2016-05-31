صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری محصولات کشاورزی در قزوین محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در جلسه عملیاتی نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی که در باغستان برگزار شد اظهار داشت: صادرات بخش کشاورزی باید فعال و با برنامه ریزی زمینه صادرات محصولات کشاورزی، گوشت مرغ، تخم مرغ و دیگر محصولات مهیا شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: بازار روسیه فرصت مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی استان قزوین است و تکیه بر صادرات موجب ایجاد زمینه اشتغال، جذب سرمایه گذار، افزایش تولید و رونق اقتصادی خواهد شد.

همتی گفت: تهدید حوزه تولید کشاورزی این است که اگر نتوانیم سیستم صادرات را فعال کنیم مازاد تولیدات بخش کشاورزی دچار مشکل خواهد شد.

۲۰۰ میلیون دلار صادرات کشاورزی استان

وی تاکید کرد: اگر وضعیت صادراتی موجود را حفظ کنیم و با برنامه ریزی در این مسیر گام برداریم به تولید کنندگان کمک کرده ایم.

استاندار قزوین اظهارداشت: امسال باید ۲۰۰ میلیون دلار در بخش کشاورزی از استان قزوین صادرات صورت گیرد و اگراین میزان تحقق یابدحرکت خوبی در تولید پایدار بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد.

همتی با تاکید بر اینکه به واحدهای تولید کننده کشاورزی که توان صادرات داشته باشند یارانه پرداخت خواهد شد تصریح کرد: دولت یارانه ای که به بخش کشاورزی تخصیص داده به واحدهای صادر کننده پرداخت خواهد کرد و به واحدهایی که صادرات را نداشته باشند یارانه تخصیص داده نمی شود.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی و مدیریت واحد و استفاده از نکنولوژی نوین می توانیم زمینه صادرات را فراهم کنیم لذا اولویت اول استان قزوین باید صادرات محصولات کشاورزی باشد.

همتی تصریح کرد: تشکل های کشاورزی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی دارند و محور تحول در بخش کشاورزی باید بر اساس توانمندیهای موجود جهاد کشاورزی باشد.

نیازعلی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: بر اساس گزارش موسسه تحقیقات، تاثیر کود بر عملکرد محصول ۳۵ درصد است که استفاده درست و بموقع کود ۳۵ درصد بر راندمان تولید تاثیر دارد.

ابراهیمی پاک افزود: در استان باید سالانه ۱۶۰ هزار تن کود مصرف شود که متاسفانه در بهترین شرایط سال گذشته ما در سیستم دولتی و بخش خصوصی ۸۰ هزار تن توزیع کردم.

در این جلسه عباسعلی درافشانی معاون اقتصادی استانداری قزوین، ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنامه زیری استان نیز حضور داشتند.