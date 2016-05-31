به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در گفتگو با رادیو ورزش درباره مسائل مختلف زندگی شخصی و فوتبالی‌اش صحبت کرد که بخشی از این گفتگو در زیر می‌آید:

* اوفارل بهترین مربی خارجی در ایران بود

بهترین مربی خارجی که در ایران حضور داشت، اوفارل بود. رایکوف هم که مربی استقلال بود، خوب بود. استانکو خیلی در ایران موفق نبود. نمی گویم پرسپولیس با من «زلزله» شد ولی همیشه مخالف مربی خارجی بوده‌ام.

* کی‌روش درجه یک است، برانکو بد نیست!

مربی خارجی باید درجه یک باشد مثل کی‌روش. برانکو هم که در پرسپولیس کار کرده، بد نیست!

* بازیکنان پرسپولیس نروند، قهرمان می‌شوند

پرسپولیس امسال شایستگی قهرمانی داشت. اگر جلوی نفت مساوی می گرفتند قطعا قهرمان می‌شدند. سال آینده اگر بازیکنان پرسپولیس جایی نروند و دو، سه بازیکن جدید اضافه کنند، قهرمان می‌شوند.

* عمل عابدزاده اشتباه بود

توی بازی با چین تایپه بود که زانوی عابدزاده پشت محوطه جریمه پیچید. دکتر هم در بیمارستان اشتباه کرد و همان شب عابدزاده را عمل کرد. نگذاشتند یک روز بگذرد و ببینند مصدومیت عابدزاده چه چیزی هست.

* طاهری می‌گوید هر موقع دلت خواست به پرسپولیس بیا

دیگر کشش مربیگری ندارم. پرسپولیس را مال خودمان می‌دانم. طاهری (سرپرست باشگاه پرسپولیس) هم می‌گوید هر موقع که دلت خواست بیا. ما هم کاری از دستمان بر بیاید نه برای پرسولیس که برای هر تیم دیگر انجام می‌دهیم!

* دور و برم «سلطان سلطان» می‌کنند

یادم نیست اولین بار چه کسی به من سلطان گفت. الان طوری شده که ۲۰ خواهرزاده‌ام مدام دور و برم «سلطان سلطان» می‌کنند. این هم لطف مردم است.

* ماجرای پیشنهاد هاشمی رفسنجانی

زمانی که با الاتحاد عربستان بازی داشتیم، همانجا به من یک پیشنهاد ۵۰ میلیون تومانی دادند. همانجا گفتم نمی‌توانم اینجا «بند» شوم. غفوری فرد (رئیس وقت سازمان تربیت بدنی) مرا خواست و گفت آقای رفسنجانی گفته است هرچه که علی پروین می‌خواهد بدهید که به عربستان نرود. م هم گفتم سلام مرا به حاج آقا برسانید و بگویید ما محلمان را به جایی نمی‌دهیم.

* ۱۰ بار به مایلی کهن گفتم با دایی آشتی کن

مهدی رحمتی پسر خیلی خوبی است ولی نمی‌دانم چرا از کوره در رفت و آن حرکت را کرد. من مخالف این کارها هستم. بزرگترها اینجور مواقع باید آنها را آشتی بدهند. وقتی مایلی کهن با دایی دعوا داشت، ۱۰ بار به مایلی کهن گفتم بیا برویم و آشتی کن.

* به این آسانی‌ها گریه نمی‌کنم

آدم احساساتی نیستم و به این آسانی‌ها گریه نمی‌کنم. فقط برای اهل بیت گریه می‌کنم.

* بازیکنان روی تپه‌های داوودیه شکوفه می‌زدند!

الان که تپه‌های داوودیه پارک و بهشت شده است. بازیکنان هر هفته باید یکساعت کوه و تپه بروند. آن روزها بازیکنان را تپه های داوودیه می‌بردم و جوری می دواندم که شکوفه بزنند!

* با دایی مشکلی ندارم

علی دایی شاگردم است. اختلاف سلیقه همیشه هست ولی ما الان مشکلی با هم نداریم.

* کریمی با یکی از دامادهایم کار می‌کند

علی کریمی هم شاگردم بوده و رابطه خیلی خوبی با هم داریم بخصوص الان که با دامادمان کار می‌کند.

* نمی‌شد دامادم حرفهایم را ترجمه کند!

آرش (داماد علی پروین و مترجم وقت پرسپولیس) دیگر در فوتبال کار نمی‌کند و به آلمان رفته است. آن روزها نمی‌شد حرفهای مرا ترجمه کند. (باخنده)

* نوه‌ام هم استقلالی است و هم رئالی!

من طرفدار بارسلونا هستم. یکی از نوه‌هایم هم رئالی است و هم استقلالی! هفته آخر لالیگا برایم کُری می‌خواند ولی بعد از قهرمانی بارسلونا رفت و دیگر پیدایش نشد (با خنده) سر بازی با استقلال هم با عدد ۴ عکس گرفت و داخل این تشکیلات (اینستاگرام) گذاشت!