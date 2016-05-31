مداخله نظامی در سوریه نیازمند قطعنامه بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی در نشست کشورهای همکاری خلیج فارس از توافق برای افزایش همکاری مشترک میان کشورهای خلیج فارس خبر داد.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه عربستان در سخنانی مدعی شد: موضوع مداخله نظامی در سوریه در هر زمانی همچنان مدنظر است اما به قطعنامه های بین المللی نیاز دارد.

عادل الجبیر در سخنانی در همین زمینه عنوان داشت که ما تصمیم گرفتیم برای پرداختن به امور اقتصادی میان کشورهای خلیج فارس، هیأتی اقتصادی ایجاد می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت که نشست هایی دوره ای میان وزیران دفاع و خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد تا امور مشترک بررسی گردد و در رابطه با آنها نیز هماهنگی های لازم صورت گیرد.

وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که در خصوص روابط خارجی کشورهای خلیج فارس با ایران رایزنی کردیم و مدعی شد: ایران باید اصل حسن همجواری را رعایت کند و در امور دیگر کشورها مداخله نکند.

عادل الجبیر بدون توجه به یک سال تجاوز نظامیان این کشور به مردم بی دفاع یمن گفت: ما از راهکار مسالمت آمیز و مذاکرات کویت حمایت می کنیم. همچنین عربستان برای محافظت از اراضی و شهروندان خود به میزان توان اقدام می کند.

وی در پایان بیان داشت که هیأت جدید در شورای همکاری خلیج فارس دارای سطحی عالی رتبه است و برای همکاری های اقتصادی، تصمیم های لازم را اتخاذ می کند.