به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی‌محمد مهدیان‌نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همدان به عنوان استان فرهنگی و دارای مدنیت قوی است، اظهار داشت:‌ کاهش و جلوگیری از جرایم، سرقت‌ها و کشف پیشدستانه آنها، کاهش تصادفات در محورهای استان، ارتقا خدمات انتظامی و پاسخگویی مطلوب به درخواست مردم سه راهبرد اصلی نیروی انتظامی استان همدان است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در ۷۰ روز گذشته جرایم و سرقت‌ها در استان همدان کاهش ۳۰ درصدی داشته است، گفت: ۷۷ درصد سرقت ها کشف شده است.

مهدیان‌نسب با بیان اینکه امسال به نسبت سال گذشته مطالبات مردم از پلیس ۱۱ درصد افزایش داشته است، گفت: امسال ۹۴ هزار و ۴۴۰ تماس فوریتی با پلیس ۱۱۰ انجام شد که ۶۰ درصد این تماس‌ها در حوزه راهنمایی و مشاوره بوده است.

میانگین حضور پلیس در صحنه بین ۵ تا ۱۲ دقیقه بوده است

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه میانگین حضور پلیس در صحنه بین ۵ تا ۱۲ دقیقه بوده است، گفت: در ۷۰ روز گذشته ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان همدان کشف شده ودر این مدت ۱۸ باند خرده‌فروش مواد مخدر منهدم و ۱۸۰۰ نفر نیز دستگیر شدند.

وی به فعالیت های پلیس راهور اشاره و با بیان اینکه تعداد تلفات در این حوزه ۸ درصد کاهش داشته است، گفت: در مدت مشابه پارسال ۱۳ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادن که این آمار به ۸ نفر در سال جاری رسیده است.

مهدیان‌نسب با اشاره به دستگیری ۳۴۵ خودروی مزاحم، گفت: با توجه به مزاحمت های ایجاد شده توسط برخی موتورسوار و خودرو سوران در بلوار ارم همدان، امسال نصب علایم بازدارنده و کاهش دهنده سرعت و دوربین‌های کنترل ترافیکی در این محور در برنامه است.

بلوار ارم همدان به پیست سوارکاری تبدیل شده است

وی با بیان اینکه تابستان امسال کنترل بیشتری در این زمینه صورت می گیرد، گفت: متاسفانه بلوار ارم همدان به پیست سوارکاری تبدیل شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته تصادفات در حوزه برون‌شهری همدان ۶۲ نفر کشته برجای گذاشت که امسال به ۵۲ نفر رسید، از انهدام ۲۸ باند قاچاق کالا در استان همدان خبر داد و گفت: جرایم جنایی نیز ۱۰۰ درصد کشف شده است.

مهدیان‌نسب با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی ۱۷۰۰ سایت کنترل شده و ۱۸ مجرم نیز دستگیر شدند، گفت: در حوزه مزاحمت‌های خیابانی ۲۰۰ دستگاه خودرو توقیف و با متخلفان برخورد شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه همدان در رعایت حرمت ماه رمضان از بهترین استان‌های کشور است، عنوان کرد: طرح امنیتی، انتظامی و ترافیکی ماه رمضان آماده شده و به شهرستان‌ها ابلاغ خواهیم شد.

با روزه‌خواری در ملأ عام به شدت برخورد خواهد شد

وی با بیان اینکه با روزه‌خواری در ملأ عام به شدت برخورد خواهد شد و افرادی که نمی‌توانند روزه بگیرند نباید در انظار عمومی اقدام به روزه‌خواری کنند، گفت: بر اساس قانون از ۱۰ روز تا دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای مجازات روزه خواران در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان از برقراری گشت‌های کنترل روزه‌خواری در ماه رمضان خبر داد و افزود: در ماه رمضان اماکن و صنوف عرضه غذا کنترل خواهد شد.

وی از برگزاری نمایشگاه جنگ نرم با رویکرد حفظ حجاب در یادمان عین‌القضات همدان در تابستان امسال خبر داد و افزود: تأمین امنیت پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و ساماندهی اجاره سوئیت‌ها در برنامه است.

مهدیان‌نسب با بیان اینکه طرح تابستانه پلیس به ویژه برنامه ترافیکی روزهای تعطیل و فوریت‌های پلیسی اجرا خواهد شد، گفت: ۸ ایستگاه فرهنگی پلیسی در تفرجگاه‌ها ایجاد خواهد شد و با باغ‌رستوران‌های غیر مجاز که به برپایی مراسم عروسی می‌پردازند برخورد می شود.