به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله افخمی ‌راد روز سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین در جمع صادرکنندگان اظهارداشت: در صادرات بدون برنامه نمی توانیم به نتایج خوبی برسیم و اگر هدف گذاری ما بدون نگاه کارشناسی و غیرعلمی باشد در رقابت دچار مشکلات عدیده می شویم.

وی افزود: بازاریابی و صادرات علمی باید در اولویت برنامه های صادرکنندگان شاخص کشور باشد و داشتن واحد تخصصی در این زمینه و استفاده از نیروهای زبده و با مهارت ضروری است.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: از محل صندوق توسعه ملی مقرر شده تا ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اختصاص یابد که این کمک می تواند انگیزه بیشتری در میان صادرکنندگان کشور ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت گفت: برای ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان کالا از محل اعتبارات پیش بینی شده بخشی ازسود بانکی را تامین کرده و نرخ سود را از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد کاهش می دهیم.

افخمی ‌راد یادآورشد: دولت در سال گذشته با کمبودها و محدودیت‌هایی مواجه بود وکاهش درآمدهای نفتی چالش ها را بیشتر کرد ولی با عزم جدی در مسیر حمایت از صنعت گام بداشته و اولویت خود را حمایت جدی از کارآفرینان قرار داده است.

وی بیان کرد: در راستای تسهیل در حمل و نقل میوه و تره ‌بار به دیگر کشورها و حفظ جایگاه کالای ایرانی لازم است صادرات این اقلام به صورت بسته‌ بندی و شرایط استاندارد انجام شود تا بتوان از خسارت در این بخش جلوگیری کرد.

معاون وزیر صنعت گفت: در بخش صادرات کالا هیچ‌گونه محدودیتی نداریم و دولت برای افزایش کالاهای صادراتی محدودیتی قائل نشده است وتنها محدودیت هایی برای خودروهای بالای دو هزار و۳۰۰ سی‌سی تعیین شده که در این زمینه قاچاق کالا نیز مطرح است.

افخمی ‌راد برندسازی از سوی صادرکنندگان را مهم دانست و اظهارداشت: صادرکنندگان باید برنامه ‌ریزی مدونی داشته باشند تا بتوانند بازارهای کشورهای هدف را شناخته و در آن حضور موفق و مستمری داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه باید تبلیغات مؤثر و مطلوبی در کشورهای هدف توسط صادرکنندگان ایرانی صورت گیرد تصریح کرد: با استفاده از ابزار تبلیغات در کشورهای هدف می توانیم حضور پررنگ تری داشته باشیم.

وی در خصوص قیمت ارز نیز اظهارداشت: دولت تلاش کرده تا بتواند ارز مبادله‌ای را از نظام اقتصادی کشور حذف کند زیرا با حذف نرخ ارز مبادله‌ای می‌توان سهم صادرات را در کشورهای هدف افزایش داد.

معاون وزیر صنعت بیان کرد: در تلاشیم تا بتوانیم بازار آزاد بین ایران و کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان ایجاد کرده و مردم این کشورها را از سود و منافع اقتصادی آن بهره مند کنیم.

پایه صادراتی کشور ۱۰ میلیارد دلار افزایش می یابد

وی در ادامه گفت: امسال هدف گذاری ما افزایش ۱۰ میلیارد دلاری حجم صادرات کالا نسبت به گذشته است که این کار در بخش کالا باید محقق شود.

افخمی راد اظهارداشت: میزان صادرات ما باید بین ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار محقق شود که در بخش صنعت و معدن ۳۸ میلیارد دلار، کشاورزی ۵ میلیارد دلار، میعانات گازی مانند گذشته و در خدمات ۱۹ میلیارد دلار تا بتوانیم سقف ۶۰ میلیارددلاری را بالاتر ببریم.

وی اضافه کرد: در لوازم خانگی حدود ۶۰۰ میلیون دلار و خودرو ۵۰۰ میلیون دلار صارات مشخص شده که امیدواریم هدف گذاری صادراتی محقق شود.