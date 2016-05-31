بازداشت ۱۰۰ کُرد توسط داعش در حلب/ورود ۲۰۰۰ آواره به عفرین در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گروه های مسلح منطقه محاصره شده الفوعه را در حومه شمالی ادلب هدف قرار دادند که در پی آن یک جوان جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش ۲۲۱۷ آواره از مناطقی در شهر حلب که داعش و گروه های مسلح کنترل آن را در اختیار دارند، به شهر عفرین در حومه شمالی حلب وارد شدند و شمار این افراد به ۱۰۹۷۰ نفر رسید.

همچنین به دنبال حملات تروریستی به محله های باب الفرج و خیابان النیل در شهر حلب، ۴ نفر زخمی شدند.

به علاوه تروریست های داعش نزدیک به ۱۰۰ کُرد را در شهر منبج در حومه شمال شرقی حلب بازداشت کردند.

۲ عنصر عضو گروه تروریستی احرار الشام بر اثر انفجار بمب در حومه حلب کشته شدند.

از سوی دیگر جنگنده های روسیه مراکز تجمع داعش در اطراف میدان البانوراما در جنوب غربی دیرالزور را طی چند نوبت بمباران کردند.