روسیه دست داشتن در حمله به ادلب را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه انتصاب حملات هوایی به استان ادلب در سوریه توسط نیروهای نظامی کشورش را رد کرد.

به گفته «ایگور کوناشنکو»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، کشورش هیچ نقشی در انجام حملات هوایی به استان ادلب در سوریه نداشته است.

وی گفت: هیچ عملیات نظامی و حمله هوایی به وسیله نیروی هوایی روسیه در استان ادلب انجام نشده است.

گفتنی است، اخبار مربوط به حمله هوایی روسیه به ادلب سوریه نخستین بار توسط یک سازمان خصوصی به نام دیده بان حقوق بشر سوریه که پایگاه اصلی آن در انگلیس است، پخش شد.

بر اساس گزارش های رسیده، شخصی به نام «رامی عبدالرحمن» از سازمان نامبرده امروز خبر از انجام سنگین ترین حملات و بمباران ها از سوی نیروی هوایی روسیه به ادلب از زمان آتش بس تا کنون داده است.

ترکیه نیز در همین راستا و در اثر اختلاف های خود با روسیه، خبر از کشته شدن ۶۰ غیر نظامی و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی بر اثر این حملات داده بود.

«کوناشنکو» گفت: ما به مردم هشدار داده ایم که به سخنان هراس افکن خبرگزاری رویترز و دیده بان حقوق بشر سوریه که مورد پشتیبانی انگلیس هستند اعتماد نکنند.