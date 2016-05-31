ساختمان گمرک شهرک صنعتی خرمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جذب منابع و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند عصر سه شنبه در این آئین با اشاره به آغاز فعالیت گمرک شهرک صنعتی خرمشهر گفت: از این پس تمامی خدمات گمرکی به شهرک صنعتی خرمشهر از این گمرک انجام می شود.

محمد عیدان ترک زاده از بهره مندی سرمایه گذاران و تولید کنندگان از معافیت های گمرکی در این بخش به عنوان هدف اصلی از راه اندازی این گمرک نام برد و افزود: سرمایه گذاران می توانند از هر نقطه از کشور کالای خود را به منظور ترانزیت به این گمرک وارد و از معافیت های گمرکی مربوط به منطقه آزاد اروند بهره مند شوند.

وی اظهار کرد: برای نوسازی و تجهیز گمرک شهرک صنعتی خرمشهر حدود ۴۰۰ میلیون تومان از اعتبارات منطقه آزاد اروند هزینه شده است.

ترک زاده با اشاره به اتصال این گمرک به پنجره واحد گمرک کشور تصریح کرد: گمرک شهرک صنعتی خرمشهر خدمات گمرکی واحدهای صنعتی در خروج و ورود کالاها و مواد اولیه را به انجام می رساند.