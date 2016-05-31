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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۳۲

معاون توسعه بازار بورس کالای ایران مطرح کرد؛

ظرفیت بالای منطقه آزاد اروند برای راه‌اندازی تالار معاملات بورس

ظرفیت بالای منطقه آزاد اروند برای راه‌اندازی تالار معاملات بورس

اهواز- معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران از ظرفیت بالای منطقه آزاد اروند برای راه اندازی تالار معاملات بورس کالا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسکندری عصر امروز در حاشیه سفر به منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه هیئت وزیران در خصوص اعلام موافقت در زمینه عرضه جو و ذرت کشاورزان در بورس کالای ایران گفت: بر این اساس امکان خرید و فروش ذرت و جو کشاورزان در بورس کالا مهیا شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۹ هزار تن ذرت و جو کشاورزان از طریق بورس کالا معامله شد، افزود: امسال نیز کار خرید و فروش این دو محصول کشاورزی از طریق بورس کالا انجام می شود.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران، لازمه فروش تضمینی جو و ذرت توسط کشاورزان به دولت را عرضه این محصولات در بورس کالا عنوان کرد و اظهار داشت: خریداران نیز بدون هیچ واسطه ای می توانند پیشنهاد قیمت را ارئه و محصول را خریداری کنند.

اسکندری اضافه کرد: اقدام به این روش علاوه بر کاهش بار مالی دولت سبب می شود تا کشاروان نیز زودتر به پول فروش محصول خود دست پیدا کنند.

به گفته وی، عرضه محصولات ذرت و جو کشاورزان در معاملات بورس کالا راهی برای ارتقای محصول و کمک به خودکفایی بخش کشاورزی به شمار می رود.

اسکندری با بیان اینکه تلاشمان بر استفاده از این ابزار به عنوان گواهی سپرده کالا (کالاهایی که در انبارهای بورس کالای ایران پذیرفته می شود) تصریح کرد: در این طرح کالاها در بستر الکترونیک و به صورت آنلاین معامله می شوند.

کد مطلب 3673892

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