وزير جنگ رژيم صهيونيستي از طرح اين رژيم براي ربودن دبير كل حزب الله لبنان خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري ها ، راديورژيم صهيونيستي امروز با اعلام اين خبر افزود: شائول موفاز وزير جنگ اسراييل روزگذشته راههاي امكان ربودن دبير كل حزب الله لبنان را براي دستيابي به اطلاعاتي درباره خلبان مفقود اسراييلي "ران آراد" مورد بررسي قرار داد .اين راديو گفت : موفار درنشستي كه به همين منظور تشكيل شده بود گفت : من پيشتر درزماني كه رييس ستاد ارتش اسراييل بودم پيشنهاد ربودن سيد حسن نصر الله را مطرح كردم اما مسئولان سياسي آن زمان با پيشنهاد من مخالفت كردند .راديو اسراييل همچنين به نقل از وزير جنگ اسراييل گزارش داد : بزودي وسائل جديدي براي دستيابي به اطلاعات درباره "ران آراد" بكار گرفته مي شود .از سوي ديگر " داني ياتوم " يكي از نمايندگان حزب كار و رئيس سابق سازمان جاسوسي اسراييل (موساد) تصريح كرد : دبير كل حزب الله يكي از نادرترين افرادي است كه احتمال مي رود اطلاعاتي درباره ران آراد داشته باشد .هواپيماي آراد دراكتبر سال 1986 به هنگام نقض حريم هوايي لبنان هدف قرار گرفت و سرنگون شد .گفتني است تبادل اسيران لبناني و اسراييلي كه روز گذشته كابينه اسراييل رسما آنرا پذيرفت شامل اين خلبان اسراييلي نمي شود .