به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، محمدرضا دشتی اظهار داشت: سومین جشن روزه اولی‌ها به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در یزد برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله که امسال به سن تکلیف رسیده‌اند و روزه بر آنها واجب شده، مهمانان اصلی این جشن باشکوه هستند.

دشتی با بیان اینکه این جشن با هدف ساختن یک خاطره ماندگار برای روزه اولی‌ها همچنین ایجاد شوق و علاقه بیشتر به ادای این فریضه الهی برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این مراسم روزه اولی‌ها در واقع نزدیک‌تر شدن خود به خدای متعال و بهره‌مندی از فیوضات این ماه مبارک را جشن می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد یادآور شد: این جشن در روز یک‌شنبه ۱۶ خرداد بعد از نماز مغرب و عشا در سالن وحدت یزد برگزار می‌شود.

وی از همه دختران و پسرانی که امسال به سن تکلیف رسیده و برای نخستین بار در ماه مبارک رمضان امسال روزه می‌گیرند، دعوت کرد تا در این جشن باشکوه شرکت کنند.

دشتی عنوان کرد: آموزش و پرورش نیز در برگزاری این جشن با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد همکاری داشته و نسبت به اطلاع‌رسانی برگزاری این جشن در مدارس اقدام کرده است.

وی همچنین اظهار داشت: در این جشن که با برگزاری مراسمی شاد همراه است، به ۱۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم به قید قرعه سفر مشهد مقدس هدیه می‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد از دانش‌آموزان علاقمند به شرکت در این برنامه دعوت کرد تا به منظور ثبت‌نام برای شرکت در این جشن و کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر مدارس خود مراجعه کنند.