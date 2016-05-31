۱۱۰۰ تعاونی در استان سمنان فعال است/ ۳۹ درصد سهم بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان عصر سه شنبه در ستاد هماهنگی توسعه و تعاون استان سمنان به میزبانی استانداری، از وجود یک هزار و ۱۲۶ تعاونی فعال در استان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به راه اندازی سامانه تحت وب در حال حاضر اگر هر یک از تعاونی های استان در زمان مقرر خود مجمع عمومی برگزار نکنند و یا اطلاعات و آمار خود را در این سامانه به روز رسانی و ثبت نکنند، در زمره تعاونی های غیر فعال شناخته می شوند.

وی افزود: آمار تعاونی های فعال استان سمنان در زمان حاضر بیشتر از رقم اعلام شده است لیکن با توجه به اینکه برخی از تعاونی ها آمار و اطلاعات خود را در این سامانه به روز و ثبت نکرده اند، از آمار تعاونی های فعال خارج شده اند.

۷۵تعاونی در سمنان تاسیس شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با تاکید بر اینکه دانش بنیان ساختن، برون و درون گرا کردن و مردمی بودن از رویکردهای اقتصاد مقاومتی درباره تعاونی هاست، بیان داشت: با اجرای این رویکردها تعاونی ها می توانند با منصه ظهور برسند.

غنیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در دولت تدبیر و امید تاکنون ۱۹۷ تعاونی با حدود شش هزار و ۴۱۰ نفر عضو در این استان تشکیل شده است، اظهار کرد: با بهره برداری از این تعاونی ها برای دو هزار و ۴۴۶ نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.