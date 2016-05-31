فعالیت ۹۷ هزار تعاونی در کشور/ ارتزاق۱۱میلیون ایرانی از تعاونی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری عصر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی توسعه تعاون استان سمنان به میزبانی استانداری این استان، با اشاره به ضرورت تشکیل این نهاد و پایداری آن در سراسر ایران اسلامی، ابراز داشت: اکنون دست کم یک میلیارد نفر عضو دو میلیون و ۶۰۰ هزار تعاونی موجود در دنیا هستند که این رقمی قابل توجه و نشان دهنده اهمیت تعاونی در دنیا است.

وی افزود: مزیت نسبی تعاونی ها و نقش آن در کشور مقوله ای است که در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن شده و امروز تعاونی ها یکی از نهادهای اقتصادی دنیا هستند که بیش از ۱۷۰سال قدمت رسمی دارند و ما نیز باید نسبت به توانمند سازی آنها اقدام کنیم.

تعاونی ها گامی بلند برای تحقق شعار سال

معاون وزیر کار همچنین با تاکید بر اینکه تعاونی ها می توانند گامی بلند در راستای تحقق شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری بردارند، گفت: می توانند در کنار نهادهای اقتصادی به تحقق مفاد ۱۰گانه سیاست های شعار سال جامه عمل بپوشانند.

کلانتری افزود: اقتصاد مقاومتی دو بعد دارد، حاکمیتی و مردمی که به نظر می رسد تعاونی ها تمرینی برای سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی در اشل های کوچک تر باشند.

وی ادامه داد: تلاشگران عرصه تعاونی ها با ارائه برنامه های مدون می توانند راهکارهای برون رفت از رکود را ارائه دهند و کشور نیز می تواند با استفاده از تعاونی ها شاهد رفع بخشی از مشکلات اقتصادی و اشتغال باشد.

تعاونی ها اشتغال را توسعه می دهند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۹۷هزار تعاونی موجود در کشور، طی سال گذشته یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از تولیدات خود را صادر کردند، گفت: پیش بینی می شود امسال صادرات این تعاونی ها با افزایش ۷۵ درصدی به حدود سه میلیارد دلار برسد.

کلانتری افزود: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی، استحکام بخشیدن به معاملات مستمر درون شبکه ای، تقویت همکاری بین نهادها، تامین منابع مالی و مشوق ها، توسعه بازار و برند تعاونی ها و تعمیم نظارت بر تعاونی ها از راهبردهای هفتگانه تحول در بخش تعاون است.

وی با اشاره به نقش تعاونی ها در کاهش فاصله طبقاتی و توسعه اشتغال در جامعه، ادامه داد: در صورتی باید انتظار کاهش فاصله طبقاتی را داشته باشیم که از تعاونی ها حمایت کنیم چرا که این مهم می تواند در مناطقی از جامعه فقر زدایی را کاهش و اشتغال را توسعه دهد.

۹۰تعاونی در کشور پیش بینی شده است

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال گذشته تشکیل ۹۰ تعاونی عمرانی شهرستان ها در کشور پیش بینی شده بود، گفت: با توجه به شرایط کنونی، ۲۲ تعاونی تشکیل و بقیه در حال تاسیس و گذراندن مراحل دیگر هستند.

کلانتری بر تشکیل تعاونی محصولی در استان سمنان تاکید کرد و بیان داشت: با توجه به فراوانی انواع محصولات کشاورزی باید تعاونی محصولی در این استان ایجاد و خدمات قبل، حین و پس از تولید به کشاورزان و تولید کنندگان ارائه دهد.

وی از کشاورزی و معدن به عنوان دو ظرفیت ویژه استان سمنان در امر تعاونی ها نام برد و افزود: امید است در این زمینه ها بتوانیم اقدامات مثبتی را در دستور کار قرار دهیم.