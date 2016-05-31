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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۵۵

آخرین وضعیت باشگاه استقلال؛

اختلاف هیات مدیره بر سر منصوریان و مربی خارجی

اختلاف هیات مدیره بر سر منصوریان و مربی خارجی

هیات مدیره باشگاه استقلال در حالی امروز برای تعیین سرمربی تیم فوتبال این باشگاه تشکیل جلسه داد که اختلاف اعضای هیات مدیره، معرفی سرمربی را به روز چهارشنبه موکول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه استقلال امروز تشکیل جلسه داد تا سرمربی جدید این تیم را به جای پرویز مظلومی انتخاب و معرفی کند. پیش از تشکیل جلسه، علیرضا منصوریان گزینه اصلی هدایت آبی‌ها به وزارت ورزش رفت و با بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه نشستی را برگزار کرد. این نشست برای گزینه مربیگری استقلال نتیجه بخش بود و افشارزاده روی انتخاب منصوریان نظر مثبت داشت.

بعد از آنکه منصوریان وزارت ورزش را ترک کرد، جلسه هیات مدیره برای بررسی برنامه نهایی منصوریان و معرفی این مربی برگزار شد ولی مخالفت دو عضو هیات مدیره با منصوریان، کار تعیین سرمربی را یک مقدار پیچیده کرد. این دو عضو تاکید دارند که هدایت استقلال را باید به مربی خارجی سپرد و حتی اسامی و رزومه چند مربی خارجی را هم در این جلسه مطرح کردند.

از سوی دیگر سایر اعضا نسبت به شروع کار منصوریان در استقلال نظر مثبت دارند. سایت باشگاه استقلال بعد از جلسه هیات مدیره اعلام کرد که دو گزینه دیگر هم برای هدایت این تیم مدنظر هستند که به نظر می رسد با توجه به کمبود وقت و در دسترس نبودن گزینه های قابل اعتماد خارجی، هیات مدیره در نهایت با مربی ایرانی موافقت می کند و علیرضا منصوریان روز چهارشنبه رسما به عنوان سرمربی جدید استقلال معرفی شود.

کد مطلب 3673918

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