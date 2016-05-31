هشدار وزارت خارجه آمریکا به شهروندان خود در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، وزارت خارجه آمریکا به آن دسته از شهروندان خود که قصد سفر به اروپا را داشته و یا در این قاره به سر می برند، نسبت به احتمال انجام حمله تروریستی در اماکن شلوغ، سایت های توریستی، رستوران ها، مراکز تجاری و اماکن حمل و نقل عمومی هشدار داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: تعداد زیادی از گردشگران در ماه های تابستان برای سفر به اروپا می روند و هدف اصلی نقشه های تروریست ها قرار می گیرند. به خصوص در اماکن شلوغ.

گفتنی است کمتر از چهار هفته تا آغاز بازی های اروپایی یورو ۲۰۱۶ در فرانسه باقی مانده و این در حالیست که بسیاری از فستیوال های خیابانی و جشن ها در این کشور آغاز شده و همین امر بسیاری از دولت ها و سیاستمداران را نسبت به احتمال انجام حملات تروریستی نگران کرده است.