ساخت بمب های بتن شکن توسط ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ترکیه بمب های بتن شکن که قابلیت حمل توسط جنگنده های اف ۱۶ و اف ۴ را دارند، به بهره برداری رساند.

امین ییغیت مدیر کارخانه ساخت مهمات نظامی در گفتگو با خبرنکار آناتولی گفت این کارخانه در سال ۱۹۲۹ تاسیس شده و هم اکنون علاوه بمب مذکور، فیوز موشک٬ گلوله و نارنجکهای دستی نیز تولید می کند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰۷۱ پرسنل در کارخانه مذکور گفت: کارخانه ساخت مهمات نظامی مقادیر انبوهی اسلحه با کالیبرهای مختلف از جمله سلاح ۲۵ میلیمتری تا سلاح ۲۰۳ میلیمتری تولید می کند.

احسان چاغاتای اونجل مدیر تحقیقات و توسعه این کارخانه نیز گفت که بمب سنگرشکن اولین سیستم قابل نفوذ در بتون در ترکیه است که به عنوان «بمب پناهگاه شکن» نیز شناخته، و برای انهدام اهداف زمینی و زیرزمینی استفاده می شود.

او با اشاره به اینکه بمب مذکور می تواند در بتون‌ مسلح نفوذ کند، اظهار داشت که در حال حاضر برای هواپیما‌های جنگنده‌ اف-۱۶ و اف-۴ مجوز استفاده از این نوع بمب ها صادر شده است.